Анчелотти о финале ЛЧ: «Куртуа будет играть. Лунин переболел гриппом и останется на скамейке запасных»
Карло Анчелотти заявил, что Тибо Куртуа будет играть в финале ЛЧ с «Боруссией».
Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Лунин переболел гриппом и прилетит завтра. Он в порядке. Но завтра он будет на скамейке запасных, играть будет Куртуа», – сказал главный тренер «Реала».
Ранее сообщалось, что Лунин из-за болезни не полетит вместе с «Реалом» на финал ЛЧ.
Лунин заслужил играть в финале как никто другой.
Хотя, с другой стороны, Анчелотти мог его просто не поставить и всё. Пофиг кто что скажет.
Легенда пасов в молоко и привозов между ног снова в деле.
А Лунин провел отличный сезон. Но тут уже дело касается трофея, поэтому вот так все. Хотя я хотел, чтобы Андрей играл.
Д Сильва вау какой игрок был, ну так кстати, если уж вспомнили