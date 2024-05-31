Анчелотти о финале ЛЧ: «Куртуа будет играть. Лунин переболел гриппом и останется на скамейке запасных»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Тибо Куртуа Андрей Лунин Здоровье Футбол

Карло Анчелотти заявил, что Тибо Куртуа будет играть в финале ЛЧ с «Боруссией».

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Лунин переболел гриппом и прилетит завтра. Он в порядке. Но завтра он будет на скамейке запасных, играть будет Куртуа», – сказал главный тренер «Реала».

Ранее сообщалось, что Лунин из-за болезни не полетит вместе с «Реалом» на финал ЛЧ.

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36 комментариев
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Вот и славно, Лунин молодец, спасибо ему, но с Куртуа спокойнее, таких косяков как от Сильвы он скорее всего не допустит, +игра на выходе у Тибо точно лучше чем у Лунина
+34
-5
+29
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Намеренно заразили гриппом, ох уж эти мадридские учёные. Во всем видите заговор
+19
-2
+17
Ответ Иван Иванов
Ты его лично обследовал?? Что ты не понимаешь?
Как раз-таки ты пишешь, как будто лично его обследовал
+12
-1
+11
Лучший вратарь в мире снова в деле💪
+9
-4
+5
Очевидное решение. Лунин, думаю, относится к этому с понимаем. Куртуа выше уровнем, есть огромный опыт. У Лунина все финалы ещё впереди.
+7
-2
+5
Заразили гады Лунина!
+8
-4
+4
Тибо удачи
+5
-2
+3
Ответ Трент Резнор
Вовремя Куртуа восстановился
Да, уж. С Кепой в финале ЛЧ как-то страшновато. Это как с Кариусом выходить
+5
-2
+3
Вовремя Куртуа восстановился
+7
-5
+2
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Как будто бы да, а с гриппом прост придумали.
Лунин заслужил играть в финале как никто другой.

Хотя, с другой стороны, Анчелотти мог его просто не поставить и всё. Пофиг кто что скажет.
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Куртуа, конечно, надежнее, но косяков и у него хватает. Достаточно вспомнить, как он подарил гол Ливерпулю на выезде, когда Реал стал гореть 0:2 к 10-й минуте, что ли. Другую команду это могло бы прибить. Но Реал в итоге 5:2 выиграл. А Лунин провел отличный сезон. Но тут уже дело касается трофея, поэтому вот так все. Хотя я хотел, чтобы Андрей играл.
Так я ни чего не имею против Лунина (отличный сезон), конечно у любого вратаря были косяки, нет исключений (что Нойер, что Кан, Буффон или Д Дзофф и т д), но имхо Куртуа надёжнее и что очень важно в финалах опытнее
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Ответ Alexshara
Вот и славно, Лунин молодец, спасибо ему, но с Куртуа спокойнее, таких косяков как от Сильвы он скорее всего не допустит, +игра на выходе у Тибо точно лучше чем у Лунина
Я-то понимаю, про какой косяк Лунина и от какого Сильвы вы пишете, но было бы хорошо, чтобы в таких сиутациях вы упоминали и место/время косяка, и что это сделал не Давид Сильва (тоже игравший за МанСити - и хорошо поигравший) - и это касается обоих ситуаций с Бернардо Силвой
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Ответ Трент Резнор
Вовремя Куртуа восстановился
Почему вовремя? Играл бы Лунин. Он же говорит , что он в порядке, просто на банке будет сидеть.
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Ответ Direct free kick
Лунин всяко сядет в новом сезоне. А сейчас это был его финал, но кривобровый лёг под носатого. Тедеско больший мужик оказался, чем этот потребитель кофе и сигарет
Кривобровый знает лучше.
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Ответ Олег Самсонович
Комментарий скрыт
Лунин допускал глупейшие ошибки и привозил не раз.
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Надеюсь носатому днарю накидают много,за Ройса,за Боруссию,недаром Тедеско днаря носатого,которого местная школота считают ошибочно лучшим вратарём мира,хотя не было весь сезон великого так называемого,Реал чемпион,в финал вышел,Бельгия прошла отбор легко.
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Ответ Данияр Жумабекович
Намеренно заразили гриппом, ох уж эти мадридские учёные. Во всем видите заговор
Может виноват Путин? 🤔
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Ответ войд
Лучший вратарь в мире снова в деле💪
Очень странно во фразе лучший вратарь в мире не видеть фамилию Латышонок
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У Боруссии резко повышаются шансы.
Легенда пасов в молоко и привозов между ног снова в деле.
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Ответ Alexshara
Вот и славно, Лунин молодец, спасибо ему, но с Куртуа спокойнее, таких косяков как от Сильвы он скорее всего не допустит, +игра на выходе у Тибо точно лучше чем у Лунина
Куртуа, конечно, надежнее, но косяков и у него хватает. Достаточно вспомнить, как он подарил гол Ливерпулю на выезде, когда Реал стал гореть 0:2 к 10-й минуте, что ли. Другую команду это могло бы прибить. Но Реал в итоге 5:2 выиграл.

А Лунин провел отличный сезон. Но тут уже дело касается трофея, поэтому вот так все. Хотя я хотел, чтобы Андрей играл.
+6
-6
0
Ответ akaAzazello
Я-то понимаю, про какой косяк Лунина и от какого Сильвы вы пишете, но было бы хорошо, чтобы в таких сиутациях вы упоминали и место/время косяка, и что это сделал не Давид Сильва (тоже игравший за МанСити - и хорошо поигравший) - и это касается обоих ситуаций с Бернардо Силвой
Конечно имел ввиду от Б Сильвы, с замечаниями согласен, исправлюсь:))
Д Сильва вау какой игрок был, ну так кстати, если уж вспомнили
+1
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Проводишь полный сезон с чемпионством в ла лиге, доводишь реал до финала лч, а играть будет Куртуа. Надеюсь много носатому накидают в финале
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