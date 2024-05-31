Анчелотти о финале ЛЧ: «Куртуа будет играть. Лунин переболел гриппом и останется на скамейке запасных»

Карло Анчелотти заявил, что Тибо Куртуа будет играть в финале ЛЧ с «Боруссией».

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале на « » в субботу, 1 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

« переболел гриппом и прилетит завтра. Он в порядке. Но завтра он будет на скамейке запасных, играть будет », – сказал главный тренер « ».

Ранее сообщалось, что Лунин из-за болезни не полетит вместе с «Реалом» на финал ЛЧ.