Терзич о финале ЛЧ: «Важны все 90 минут, но первые 15 будут ключевыми. Ройс не в старте, но я надеюсь, что он сыграет решающую роль»

Эдин Терзич высказался о финале Лиги чемпионов.

Сегодня дортмундская « » встретится с «Реалом» в решающем матче турнира. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Об ощущениях

«Это здорово, я не могу дождаться начала финала. Мы очень хорошо подготовились».

О болельщиках

«Они – самое главное. Клуб хорош настолько, насколько хороши наши болельщики. Куда бы мы ни поехали, они всегда сопровождают нас».

Об отсутствии сюрпризов в старте « »

«Они могут играть по-разному. Например, 4-4-2, 4-2-3-1...»

О ключевых моментах финала

«Важны все 90 минут, но первые 15 будут ключевыми для нас. Это особенный вечер. Мы должны сильно начать игру».

О последнем матче Ройса за клуб

«Да, он не в стартовом составе сегодня, но я надеюсь, что он сыграет решающую роль», – сказал главный тренер «Боруссии».