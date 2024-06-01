Терзич о финале ЛЧ: «Важны все 90 минут, но первые 15 будут ключевыми. Ройс не в старте, но я надеюсь, что он сыграет решающую роль»
Эдин Терзич высказался о финале Лиги чемпионов.
Сегодня дортмундская «Боруссия» встретится с «Реалом» в решающем матче турнира. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Об ощущениях
«Это здорово, я не могу дождаться начала финала. Мы очень хорошо подготовились».
О болельщиках
«Они – самое главное. Клуб хорош настолько, насколько хороши наши болельщики. Куда бы мы ни поехали, они всегда сопровождают нас».
Об отсутствии сюрпризов в старте «Реала»
«Они могут играть по-разному. Например, 4-4-2, 4-2-3-1...»
О ключевых моментах финала
«Важны все 90 минут, но первые 15 будут ключевыми для нас. Это особенный вечер. Мы должны сильно начать игру».
О последнем матче Ройса за клуб
«Да, он не в стартовом составе сегодня, но я надеюсь, что он сыграет решающую роль», – сказал главный тренер «Боруссии».