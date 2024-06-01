Бэйл назвал гол «Ливерпулю» ударом через себя в финале ЛЧ лучшим воспоминанием: «Клопп спросил: «Ты зачем это сделал?»
Гарет Бэйл вспомнил слова Юргена Клоппа после финала Лиги чемпионов 2018 года.
– Ваше любимое воспоминание, связанное с футболом?
– Пожалуй, мой гол ударом через себя в матче с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
– Самая запоминающаяся фраза, которую в ваш адрес кто-либо произносил на поле?
– Мне говорили много всего плохого. Но Юрген Клопп, когда я забил тот гол ударом через себя, спросил у меня: «Ты зачем это сделал?» – ну или что-то такое, – улыбаясь сказал бывший вингер «Реала».
Но хейтерне, как всегда, виднее