Бэйл назвал гол «Ливерпулю» ударом через себя в финале ЛЧ лучшим воспоминанием: «Клопп спросил: «Ты зачем это сделал?»

Гарет Бэйл вспомнил слова Юргена Клоппа после финала Лиги чемпионов 2018 года.

– Ваше любимое воспоминание, связанное с футболом?

– Пожалуй, мой гол ударом через себя в матче с « » в финале чемпионов.

– Самая запоминающаяся фраза, которую в ваш адрес кто-либо произносил на поле?

– Мне говорили много всего плохого. Но Юрген , когда я забил тот гол ударом через себя, спросил у меня: «Ты зачем это сделал?» – ну или что-то такое, – улыбаясь сказал бывший вингер « ».