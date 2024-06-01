Бэйл назвал гол «Ливерпулю» ударом через себя в финале ЛЧ лучшим воспоминанием: «Клопп спросил: «Ты зачем это сделал?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Футбол

Гарет Бэйл вспомнил слова Юргена Клоппа после финала Лиги чемпионов 2018 года.

– Ваше любимое воспоминание, связанное с футболом?

– Пожалуй, мой гол ударом через себя в матче с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

– Самая запоминающаяся фраза, которую в ваш адрес кто-либо произносил на поле?

– Мне говорили много всего плохого. Но Юрген Клопп, когда я забил тот гол ударом через себя, спросил у меня: «Ты зачем это сделал?» – ну или что-то такое, – улыбаясь сказал бывший вингер «Реала».

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26 комментариев
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Кариус после удара Бейла с 30 метров :» Ты зачем это сделал ? «
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Ну голешник был реально легендарный. По красоте и важности вполне достоин сравнения с голом Зидана "Байеру".
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Фантастический гол по исполнению и красоте, так еще и в финале ЛЧ, но был недостаточно распиарен, потому что его звали Бэйл, а не Роналду.
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Ответ Deutsche Fan
Фантастический гол по исполнению и красоте, так еще и в финале ЛЧ, но был недостаточно распиарен, потому что его звали Бэйл, а не Роналду.
В тот премию Пушкаша получил непримечательный гол Салаха, а Роналду с Бэйлом обломались.
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Ответ Игорь Климов
Это был лучший гол года!
лучший год гола!
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Ответ football.in.kg
Тогда Клопп наверняка то же самое спросил у Бензема
У Кариуса даже дважды спросил
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Ответ Deutsche Fan
Фантастический гол по исполнению и красоте, так еще и в финале ЛЧ, но был недостаточно распиарен, потому что его звали Бэйл, а не Роналду.
гол Роналду в ворота Юва был намного красивее, имхо
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Кариус после удара Рамоса ему по голове*
Не было у Кариуса никакого сотрясения. Он бы в принципе не смог матч продолжить. С сотрясением люди с трудом на ногах стоят. Юрген этой байкой просто пытался хоть как-то защитить горе-вратаря.
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Лучший гол в финалах ЛЧ
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Клопп тот же вопрос задал Кариусу
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Ответ ILB05
Бэйл конечно странный предмет, выдавал шикарные матчи, тащил, стал героем того финала, но его все равно хейтят и не вспоминают добрым словом
Лично я всегда мечтал увидеть его в футболке МЮ, к сожалению не судьба, пиковый Гарет мегатоп
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Ответ Deutsche Fan
Фантастический гол по исполнению и красоте, так еще и в финале ЛЧ, но был недостаточно распиарен, потому что его звали Бэйл, а не Роналду.
Но многие профессиональные футболисты говорили что технически исполнение удара у Бейла была на много сложнее
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Ответ Homelander_666
Не было у Кариуса никакого сотрясения. Он бы в принципе не смог матч продолжить. С сотрясением люди с трудом на ногах стоят. Юрген этой байкой просто пытался хоть как-то защитить горе-вратаря.
В игровых видах спорта с недавнего времени есть целые протоколы по определению сотрясения и запрету продолжать тем, кто чувствует себя готовым продолжать. Введены они были специально для минимизации последствий игры с сотрясением, ввиду того, что такие случаи были нередки, а итог для здоровья печальный.

Но хейтерне, как всегда, виднее
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Бэйл конечно странный предмет, выдавал шикарные матчи, тащил, стал героем того финала, но его все равно хейтят и не вспоминают добрым словом
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Как зачем? А показать некоторым что это умеет не только лишь ОН!
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Это был лучший гол года!
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Это и для меня лучший гол, из увиденных вживую на стадионе. На втором месте Павар в 1/4 ЧМ против Аргентины
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Тогда Клопп наверняка то же самое спросил у Бензема
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