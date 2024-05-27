Бэйл за отмену ВАР: «В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальности. Предпочту фактор человеческой ошибки»

Гарет Бэйл высказался за отмену ВАР.

«ВАР должен была устранить противоречия в футболе, но это только усугубило ситуацию. Я предпочту фактор человеческой ошибки.

В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальном времени. Поэтому, когда вы замедляете изображение, игра рукой выглядит гораздо более явной, чем в реальности.

Так что мне это не нравится. Лично я бы хотел, чтобы ВАР не было», – заявил экс-игрок « », « » и « ».