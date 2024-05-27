Бэйл за отмену ВАР: «В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальности. Предпочту фактор человеческой ошибки»
Гарет Бэйл высказался за отмену ВАР.
«ВАР должен была устранить противоречия в футболе, но это только усугубило ситуацию. Я предпочту фактор человеческой ошибки.
В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальном времени. Поэтому, когда вы замедляете изображение, игра рукой выглядит гораздо более явной, чем в реальности.
Так что мне это не нравится. Лично я бы хотел, чтобы ВАР не было», – заявил экс-игрок «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса».
И с отменой чистого гола Андрея Шевченко на Камп Ноу в 1/2 ЛЧ 2006?
Нет.
Барселона после введения ВАР: 2 раза не выходила из группы, пока Реал 2 раза выходил в финал ЛЧ
два сапога пара.