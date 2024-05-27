Бэйл за отмену ВАР: «В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальности. Предпочту фактор человеческой ошибки»

Теги МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига судьи сборная Уэльса по футболу Тоттенхэм Гарет Бэйл видеоповторы Лос-Анджелес Футбол

Гарет Бэйл высказался за отмену ВАР.

«ВАР должен была устранить противоречия в футболе, но это только усугубило ситуацию. Я предпочту фактор человеческой ошибки.

В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальном времени. Поэтому, когда вы замедляете изображение, игра рукой выглядит гораздо более явной, чем в реальности.

Так что мне это не нравится. Лично я бы хотел, чтобы ВАР не было», – заявил экс-игрок «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса».

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26 комментариев
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Легенда Реала фигни не скажет))
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И чтоб было как с Эвребе, Штарком и Бузаккой?

И с отменой чистого гола Андрея Шевченко на Камп Ноу в 1/2 ЛЧ 2006?

Нет.
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+6
Ответ Криштиану Роналду
И чтоб было как с Эвребе, Штарком и Бузаккой? И с отменой чистого гола Андрея Шевченко на Камп Ноу в 1/2 ЛЧ 2006? Нет.
Ну да, про голы КР и Рамосов с километровых офсайдов или пенальти за попадания мяча в спину ничего не будем говорить, ведь это другое, да?
+8
-5
+3
Да мы помним финалы ЛЧ, где Хуанфрану с локтя в лицо или гол с офсайда.
+3
0
+3
Ответ Саша Вжухов
Почему об этом говорит Бейл, человек лично учавствовавший в судейских беспределах, но ты сюда приплетаешь Барсу, Артёмка?
Потому что барселона позор футбола
+13
-10
+3
Ответ Саша Вжухов
Легенда Реала фигни не скажет))
но ведь сказал)
+2
0
+2
Ответ Криштиану Роналду
И чтоб было как с Эвребе, Штарком и Бузаккой? И с отменой чистого гола Андрея Шевченко на Камп Ноу в 1/2 ЛЧ 2006? Нет.
Почему об этом говорит Бейл, человек лично учавствовавший в судейских беспределах, но ты сюда приплетаешь Барсу, Артёмка?
+12
-11
+1
Ответ Tristan...
Проблемы Барселоны не связаны с ВАР. Реал не просто проходит, а отскакивает, как маленький клуб. Это и есть уровень Реала
Маленький клуб снова в финале лч)))
+1
0
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Ответ Tristan...
Чего ожидать от игроков Реала? Вы ещё у Криша спросите, что он думает о ВАР и офсайдах
Болельщики Барселоны: введение ВАР покажет место Реалу!
Барселона после введения ВАР: 2 раза не выходила из группы, пока Реал 2 раза выходил в финал ЛЧ
+4
-3
+1
Ответ Криштиану Роналду
И чтоб было как с Эвребе, Штарком и Бузаккой? И с отменой чистого гола Андрея Шевченко на Камп Ноу в 1/2 ЛЧ 2006? Нет.
Или как Марадона игравший рукой?да?!или это другое???????
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Ну Бэйлу отсутствие Вар принесло три эльче подряд, так что не удивительно
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Так самое страшное, что вар не убирает ошибки, а только вызывает больше вопросов; почему одинаковые эпизоды то смотрят, то нет?
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Я пропустил наверное,а в гольфе тоже ВАР ввели чтоли!? Что Гарет всполошился то?
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Ответ Саша Вжухов
Я правильно понимаю, что голы офсайдного преступника7 против Баварии нужно было засчитывать? 🤔
Комментарий удален модератором
ну ещё бы, все мы помним игру с Атлетико Мадрид.
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Ответ Serkan_Ballboy
Потому что барселона позор футбола
как и реал.
два сапога пара.
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Ответ Tristan...
Чего ожидать от игроков Реала? Вы ещё у Криша спросите, что он думает о ВАР и офсайдах
Ты спроси индзаги старшего про вар и офсайды)) это был знатный тролль линий
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Ответ Eugene88
Так самое страшное, что вар не убирает ошибки, а только вызывает больше вопросов; почему одинаковые эпизоды то смотрят, то нет?
Глупый вопрос. Смотрят тогда когда вар не согласен с трактовка и с нарушением правил. Неее согласен с главным. Если оба согласны- то никто вар смотреть не идёт. Это написано в правилах, это понятно логически. Как ещё объяснить я не понимаю по простому? С уважением.
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