Бэйл о Беллингеме: «То, что он делает в столь юном возрасте – фантастика. Будет здорово выиграть ЛЧ в первом же сезоне»
Гарет Бэйл поделился мнением об игре Джуда Беллингема в этом сезоне.
«В столь юном возрасте делать то, что он делает – просто фантастика.
Впереди у «Реала» большая игра, и для Беллингема будет здорово выиграть Лигу чемпионов в свой первый сезон. Это снимет давление, и, надеюсь, он сможет продолжить в том же духе.
Нелегко переехать в другую страну, хотя у него и был опыт игры в Германии.
В таком большом клубе, как «Реал», ты все время находишься в центре внимания, и всегда присутствует напряжение», – сказал бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл.
Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.