Бэйл о Беллингеме: «То, что он делает в столь юном возрасте – фантастика. Будет здорово выиграть ЛЧ в первом же сезоне»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Джуд Беллингем Футбол

Гарет Бэйл поделился мнением об игре Джуда Беллингема в этом сезоне.

«В столь юном возрасте делать то, что он делает – просто фантастика.

Впереди у «Реала» большая игра, и для Беллингема будет здорово выиграть Лигу чемпионов в свой первый сезон. Это снимет давление, и, надеюсь, он сможет продолжить в том же духе.

Нелегко переехать в другую страну, хотя у него и был опыт игры в Германии.

В таком большом клубе, как «Реал», ты все время находишься в центре внимания, и всегда присутствует напряжение», – сказал бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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7 комментариев
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Ответ Футбол_это_жизнь
Беллингема в матчах против сити и баварии искали на поле и болельщики и футболисты и тренера. Там другие делают разницу как всегда а Джуд снимает сливки как это делал Роналду выезжая на плечах команды.
Смело отправляй свою резюме на матч тв, эксперД
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Гарет знает, что такое выигрывать ЛЧ в первый же сезон)
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Надеюсь Беллингем из тех игроков которых в будущем будут называть великими
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Автор самого красивого гола ЛЧ
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