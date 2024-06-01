Чемпионат России. Стыковые матчи. «Урал» в гостях у «Акрона», «Пари НН» против тульского «Арсенала» 

«Урал» сыграет с «Акроном» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в субботу «Пари НН» встретится на выезде с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответные матчи

Первый матч – 2:0.

Первый матч – 2:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги