Чемпионат России. Стыковые матчи. «Урал» в гостях у «Акрона», «Пари НН» против тульского «Арсенала» 

Теги результаты Футбол

«Урал» сыграет с «Акроном» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в субботу «Пари НН» встретится на выезде с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответные матчи

Акрон – Урал
Дата проведения
1 июня, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:0.

Арсенал Тула – Пари НН
Дата проведения
1 июня, 18.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

6 комментариев
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За Акрон и Арсенал. С Нижним и Екатом все понятно, ни игры ни результата. Может Первый дивизион им поможет
+4
-2
+2
Саратов за Тулу!!!!
+1
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+1
Вперёд, Арсенал.
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Удачи клубам из лучшей лиги мира
хотя им и удача не нужна, так пропасть в качестве футбола 😏
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Офигенный разогрев перед ЛЧ. УЕФА должны сказать спасибо России
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Только Акрон, только победа!
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