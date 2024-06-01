Чемпионат России. Стыковые матчи. «Урал» в гостях у «Акрона», «Пари НН» против тульского «Арсенала»
«Урал» сыграет с «Акроном» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.
Также в субботу «Пари НН» встретится на выезде с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
Стыковые матчи
Ответные матчи
- Дата проведения
- 1 июня, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Первый матч – 2:0.
- Дата проведения
- 1 июня, 18.00, «Арсенал»
Первый матч – 2:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
хотя им и удача не нужна, так пропасть в качестве футбола 😏