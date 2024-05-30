Григорян о стыках: «Интриги не вижу, ФНЛ проходит. Гончаренко надо отдохнуть»
Александр Григорян считает, что «Акрон» и «Арсенал» выйдут в Мир РПЛ.
В первых стыковых матчах «Акрон» обыграл в гостях «Урал» (2:0), а «Арсенал» – «Пари НН» (2:1).
– Сегодняшний «Акрон», по сути, является еще детищем Калешина, как ни крути. У вас есть ответ на вопрос: что привнес в игру тольяттинцев Заур Тедеев? У меня есть ответ на вопрос, что он не сломал. Хотя для тренера высокой квалификации это тоже является большим делом – сохранить игру.
Но давайте откровенно. Я с большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко. Совершенно очевидно – наступил момент, когда ему надо отдохнуть! Вы лично увидели в игре «Акрона» какие-то сверхусилия, что-то необычное?
– У «Урала» шансы сохраняются?
– Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча – не понимаю. Хотя чудовищно представить, что «Урал», долго чувствовавший себя на плаву в РПЛ, вылетит.
– Мы все время говорим: уровень Первой лиги усреднился. А не усреднился ли он вообще в нашем футболе?
– А не может в Первой лиге усредниться уровень, не усреднившись в РПЛ. Рыба гниет с головы. Опытные люди говорят давно: уровень Премьер-лиги упал, все идет по вертикали сверху вниз.
– «Арсенал» грамотно сыграл?
– Здорово! Я уже говорил, что меня впечатлила работа Сторожука именно в оборонительных действиях. С такой стилистикой сложно выстраивать качественную игру в защите. Потому что эта оборона в основном построена, когда команда находится либо высоко, либо в среднем блоке. Это не припарковаться автобусом. А что касается атакующих действий, то туляки показали, что в футбол можно играть, а не мучиться.
– В какой паре больше видите интригу?
– Не вижу нигде. ФНЛ проходит, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.