Григорян о стыках: «Интриги не вижу, ФНЛ проходит. Гончаренко надо отдохнуть»

Александр Григорян считает, что «Акрон» и «Арсенал» выйдут в Мир РПЛ.

В первых стыковых матчах «Акрон» обыграл в гостях «Урал» (2:0), а «Арсенал» – « » (2:1).

– Сегодняшний «Акрон», по сути, является еще детищем Калешина, как ни крути. У вас есть ответ на вопрос: что привнес в игру тольяттинцев Заур Тедеев? У меня есть ответ на вопрос, что он не сломал. Хотя для тренера высокой квалификации это тоже является большим делом – сохранить игру.

Но давайте откровенно. Я с большим уважением отношусь к . Совершенно очевидно – наступил момент, когда ему надо отдохнуть! Вы лично увидели в игре « » какие-то сверхусилия, что-то необычное?

– У «Урала» шансы сохраняются?

– Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча – не понимаю. Хотя чудовищно представить, что « », долго чувствовавший себя на плаву в РПЛ, вылетит.

– Мы все время говорим: уровень лиги усреднился. А не усреднился ли он вообще в нашем футболе?

– А не может в Первой лиге усредниться уровень, не усреднившись в РПЛ. Рыба гниет с головы. Опытные люди говорят давно: уровень Премьер-лиги упал, все идет по вертикали сверху вниз.

– «Арсенал» грамотно сыграл?

– Здорово! Я уже говорил, что меня впечатлила работа Сторожука именно в оборонительных действиях. С такой стилистикой сложно выстраивать качественную игру в защите. Потому что эта оборона в основном построена, когда команда находится либо высоко, либо в среднем блоке. Это не припарковаться автобусом. А что касается атакующих действий, то туляки показали, что в футбол можно играть, а не мучиться.

– В какой паре больше видите интригу?

– Не вижу нигде. ФНЛ проходит, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.