Кубарси будет основным защитником при Флике. Тренер «Барсы» видит в нем ключевого игрока в будущем

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Пау Кубарси Футбол

Пау Кубарси будет основным защитником в «Барсе» при Ханси Флике.

По данным Флориана Плеттенберга, немец планирует доверить 17-летнему игроку место в основе на предстоящий сезон.

Флик видит в Кубарси ключевого футболиста в будущем.

Статистику Пау можно изучить здесь.

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13 комментариев
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До Кубарси так же планировался Араухо.
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КАК МОЖЕТ 17-ЛЕТНИЙ БЫТЬ ОСНОВНЫМ?
Педри, Гави, Фати - мало?
Погнали дальше, остались еще Ямаль и Кубарси.
U-18 игроки не могут тащить лалигу, это просто физически так не работает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До Кубарси так же планировался Араухо.
Кубарси умнее как игрок. Араухо очень атлетичный, но, мне кажется, безголовый.
Его частые глупые фолы на ровном месте это подтверждают
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дело не в глупости или атлетичности, а в том что каждый год НАЗНАЧАЮТ звезду, вокруг которой будет строиться команда. До этого был ещё Фати.
В плане ярлыков, вешающих на молодых игроков, безусловно, согласен. Но на позиции защитника благо не сравнивают с Месси - может давления поменьше на игрока будет)
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Прямо новость.
Он и так основной уже полгода.
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Сомнительно, но ок:)
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Ну сколько можно на одни и те же грабли наступать? Не может игрок до 20 (а тем более до 18) быть основным игроком в топ-клубе ведь это чревато большими проблемами и порчей всей будущей карьеры. Сначала Фати выдохся и порвал кресты, потом Педри в травмата загоняли, Гави до сих пор лечится и по слухам может вообще до конца 2024 года лечиться. Ямалю и Кубарси бы школу закончить до подобных подвигов.
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Ответ Финансист101
Кубарси умнее как игрок. Араухо очень атлетичный, но, мне кажется, безголовый. Его частые глупые фолы на ровном месте это подтверждают
Дело не в глупости или атлетичности, а в том что каждый год НАЗНАЧАЮТ звезду, вокруг которой будет строиться команда.
До этого был ещё Фати.
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Ответ Predator87
ну учитывать стоит позицию игрока.все таки на центрального защитника явно меньше нагрузка чем на игрока атаки.к тому же кубарси физически лучше развит чем фати и педри
Нельзя делать основным 17-летнего игрока. Это большой стресс для организма, который ещё формируется. Также на Кубарси будет огромное давление, с которым парень может не справиться. Всегда найдутся отбитые куле, которые в случае ошибки загнобят парня. Кубарси - это большой талант, его нужно постепенно развивать. Даже в этом сезоне Пау круто начал, но в конце стал допускать ошибки, потому что он три месяца играл без остановки. Всё то же самое относится к Ямалю. Обидно, если ещё два талантливых игрока станут легендами лазарета.
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