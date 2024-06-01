Кубарси будет основным защитником при Флике. Тренер «Барсы» видит в нем ключевого игрока в будущем

Пау Кубарси будет основным защитником в «Барсе» при Ханси Флике.

По данным Флориана Плеттенберга, немец планирует доверить 17-летнему игроку место в основе на предстоящий сезон.

видит в ключевого футболиста в будущем.

Статистику Пау можно изучить здесь.