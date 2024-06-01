Кубарси будет основным защитником при Флике. Тренер «Барсы» видит в нем ключевого игрока в будущем
Пау Кубарси будет основным защитником в «Барсе» при Ханси Флике.
По данным Флориана Плеттенберга, немец планирует доверить 17-летнему игроку место в основе на предстоящий сезон.
Флик видит в Кубарси ключевого футболиста в будущем.
Статистику Пау можно изучить здесь.
Педри, Гави, Фати - мало?
Погнали дальше, остались еще Ямаль и Кубарси.
U-18 игроки не могут тащить лалигу, это просто физически так не работает.
Его частые глупые фолы на ровном месте это подтверждают
Он и так основной уже полгода.
До этого был ещё Фати.