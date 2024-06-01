Лунин прилетел в Лондон на финал ЛЧ. Вратарь «Реала» прибыл отдельно от команды из-за болезни

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин прилетел в Лондон.

Вратарь «Реала» уже присоединился к команде в отеле The Grove перед финалом Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

Напомним, украинец прилетел позже после того, как переболел гриппом. Как сообщил Карло Анчелотти, Лунин начнет финал на скамейке запасных.

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10 комментариев
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Я приземлился на диван к финалу ЛЧ
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+21
Ответ ДанькаИзКарасёвки
Я приземлился на диван к финалу ЛЧ
Ага, а на разогреве перед ЛЧ Арсенал и Пари НН
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0
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Ответ Кум_Агуэро
Не полевой же игрок встанет на ворота в случае травмы или удаления Куртуа, вот и прилетел
Кепа есть.
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-1
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Ответ Matterhorn Zermatt
Перед кем Реал должен отмазываться за выбор вратаря?
Перед футбольным сообществом. Лунин в топовой форме, а Куртуа после травмы, в сборной прокатили, парень он обидчивый, если и финале посидит на банке, то совсем обидется. Как игрок он более авторитетный, может удалось на пару с агентом пролоббировать место в старте? Носатый, парень с гнильцом.
Меня тут активно минусуют, хотя я без прикола это спрашиваю. Закулисные игры существуют, и даже такой клуб как Реал не может быть исключением.
+5
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+2
Второй раз уже опракидывают с основной. Первый раз, в кубке перед Классико в прошлом году, и вот сейчас. С человеческой точки зрения, жаль Андрея. Как по мне, надо уходить. Он доказал, что хороший вратарь
+1
0
+1
Не полевой же игрок встанет на ворота в случае травмы или удаления Куртуа, вот и прилетел
+1
-1
0
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