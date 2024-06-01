Лунин прилетел в Лондон на финал ЛЧ. Вратарь «Реала» прибыл отдельно от команды из-за болезни

Андрей Лунин прилетел в Лондон.

Вратарь «Реала» уже присоединился к команде в отеле The Grove перед финалом Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

Напомним, украинец прилетел позже после того, как переболел гриппом. Как сообщил Карло Анчелотти, Лунин начнет финал на скамейке запасных.