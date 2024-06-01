Лунин прилетел в Лондон на финал ЛЧ. Вратарь «Реала» прибыл отдельно от команды из-за болезни
Андрей Лунин прилетел в Лондон.
Вратарь «Реала» уже присоединился к команде в отеле The Grove перед финалом Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.
Напомним, украинец прилетел позже после того, как переболел гриппом. Как сообщил Карло Анчелотти, Лунин начнет финал на скамейке запасных.
Меня тут активно минусуют, хотя я без прикола это спрашиваю. Закулисные игры существуют, и даже такой клуб как Реал не может быть исключением.