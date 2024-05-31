Анчелотти о финале ЛЧ: «В шутку говорил Хоселу, что мы здесь из-за него, а могли быть в отпуске»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Андрей Лунин ахахаха Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как пошутил над Хоселу насчет финала Лиги чемпионов.

«Я шутил с Хоселу, что мы могли быть в отпуске, а здесь мы из-за него.

Все внесли свой вклад, включая Лунина, у которого сейчас жар», – сказал тренер «Реала» в эфире Movistar.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «Баварию» (2:1, 2:2 – первая игра) благодаря дублю Хоселу в самом конце игры и вышел в финал.

1 июня «Мадрид» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю, для Хоселу это комплимент века - наверняка он нереально счастлив затащить клуб мечты и детства в финал ЛЧ, чтобы хотя бы немного почувствовать себя великим, на одном пьедестале с величайшими.
+49
0
+49
Ответ Black Phoenix
Думаю, для Хоселу это комплимент века - наверняка он нереально счастлив затащить клуб мечты и детства в финал ЛЧ, чтобы хотя бы немного почувствовать себя великим, на одном пьедестале с величайшими.
В 34 года из сегунды к лиге наций, суперкубку, ла лиге, и лч
+31
0
+31
А это и не шутка.
+20
0
+20
Не, ну Карло реальный красавчик!
+9
-1
+8
Хоселу арендовали, а он проводил такой потрясающий сезон. Просто прекраснейшая аренда.
+8
-1
+7
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий скрыт
Которые не засчитали гол Начо ? Так еще и изначально гол Хоселу не засчитали ?
+4
0
+4
Анчи ещё тот прикольщик!
+3
0
+3
Ответ Рустам Хитровский
Много слишком болтает Анчелоти, ощущение что Реал проиграет.
Он на днях давал интервью известному журналисту, а сегодня была пресс-конференция перед игрой.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Хоселу арендовали, а он проводил такой потрясающий сезон. Просто прекраснейшая аренда.
Еще и в таком возрасте 👍🏻
+1
0
+1
Хоселу всю свою футбольную карьеру ждал такой возможности, и он полностью ее оправдал. Hala Madrid 💜🤍
+1
0
+1
Повезло конечно Хоселу перейти в Реал.
О чемпионстве и ЛЧ даже не думал наверное в Сегунде.Счастливчик.
+1
0
+1
Хоселу надо продлевать. И 9-ку заслужил!
+1
0
+1
Если у Лунина температура, то кто в воротах будет? Кепка Аррисабаллажка? Или Куртуазный уже готов?
0
0
0
Наше волнение и опасения абсолютно нормальные реакции, перед такими играми всë это присутствует практически всегда.
За Мадридом всë: класс, колоссальный опыт, характер.Обязаны забирать.
Ждëм-с
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Думаю, для Хоселу это комплимент века - наверняка он нереально счастлив затащить клуб мечты и детства в финал ЛЧ, чтобы хотя бы немного почувствовать себя великим, на одном пьедестале с величайшими.
"Хотя бы немного"? Да Хоселу хорошо бы не лопнул от счастья завтра, если возьмёт ЛЧ с родным клубом) Причём будучи не пассажиром, а внеся весомый вклад в сезон, а в ЛЧ и вовсе ключевой.
0
0
0
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий скрыт
Арряя судьи судьи судьи
Не надоело прилюдно унижаться?
+1
-1
0
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Модрич улыбнулся, читая ваш коммент
Модрич всю свою карьеру отыграл на самом высоком уровне, Хоселу зажег уже после 30ти
0
0
0
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Модрич улыбнулся, читая ваш коммент
Я улыбнулся читая твой коммент
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий