Анчелотти о финале ЛЧ: «В шутку говорил Хоселу, что мы здесь из-за него, а могли быть в отпуске»

Карло Анчелотти рассказал, как пошутил над Хоселу насчет финала Лиги чемпионов.

«Я шутил с , что мы могли быть в отпуске, а здесь мы из-за него.

Все внесли свой вклад, включая , у которого сейчас жар», – сказал тренер « » в эфире Movistar.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала «Реал» победил «Баварию» (2:1, 2:2 – первая игра) благодаря дублю Хоселу в самом конце игры и вышел в финал.

1 июня «Мадрид» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне.