Анчелотти о финале ЛЧ: «В шутку говорил Хоселу, что мы здесь из-за него, а могли быть в отпуске»
Карло Анчелотти рассказал, как пошутил над Хоселу насчет финала Лиги чемпионов.
«Я шутил с Хоселу, что мы могли быть в отпуске, а здесь мы из-за него.
Все внесли свой вклад, включая Лунина, у которого сейчас жар», – сказал тренер «Реала» в эфире Movistar.
Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «Баварию» (2:1, 2:2 – первая игра) благодаря дублю Хоселу в самом конце игры и вышел в финал.
1 июня «Мадрид» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне.
О чемпионстве и ЛЧ даже не думал наверное в Сегунде.Счастливчик.
За Мадридом всë: класс, колоссальный опыт, характер.Обязаны забирать.
Ждëм-с
Не надоело прилюдно унижаться?