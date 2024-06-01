Перес хочет, чтобы три игрока «Реала» заняли подиум в голосовании на «Золотой мяч», как у «Барсы» в 2010-м (Relevo)

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига Флорентино Перес Тони Кроос Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Флорентино Перес хочет, чтобы за «Золотой мяч» боролись три игрока «Реала».

Как пишет Relevo, президент «Реала» хочет, чтобы в этом году повторилась ситуация, случившаяся в 2010 году, когда на «Золотой мяч» претендовали три игрока «Барселоны» – Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави.

Теперь Перес хочет, чтобы аналогичного признания добились игроки «Реала». Флорентино хочет, чтобы на приз в 2024 году претендовали Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тони Кроос или Килиан Мбаппе, который вскоре присоединится к «Мадриду».

Флорентино полагает, что при победе в Лиге чемпионов, а также при качественных выступлениях этих игроков на Кубке Америки и Евро-2024, есть шансы на то, что весь подиум будет у игроков «Реала».

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16 комментариев
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Ответ Leon Petov
А Снейдеру кто украденный мяч вернёт?
Сначала пусть Рибери вернут, все таки единственный раз в истории, когда разрешили переголосовать)
+7
-1
+6
Ему мало было купленного ЗМ 2013? 🤔
+5
-1
+4
2025 год - перес хочет, чтобы 23 финальных номинанта были из реала
+5
-2
+3
Ответ Leon Petov
А Снейдеру кто украденный мяч вернёт?
ЗМ Снейдера успешно вошёл в коллекцию "8 ЗМ🐏"
+9
-6
+3
Только в Барсе это были свои воспитанники, так что не в этой жизни, Дон Фло;)
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
А Снейдеру кто украденный мяч вернёт?
После того когда и Рибери вернут)
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
А Снейдеру кто украденный мяч вернёт?
Фанаты бездаря из аль насры, вы хоть определитесь кто, а то у вас на 2010 и снейдер и иньеста с хави , и милито с форланом.
Наивные ребятишки с вечной болью)
+2
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Мбаппе, Вини, Беллингем. Вполне реально. Но нужен идеальнейший сезон как и для Реала, так и для их сборных.
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Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тони Кроос - отличная тройка. Но от турниров сборных многое будет зависеть.
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Необычное желание.
Но вполне выполнимое.
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Перец если захочет сделает))
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Ответ &_Bishep_&
Но, только, что бы в отличии от 2010 года, на этот раз победитель определялся по чесноку.
Ахахахахахахаха
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