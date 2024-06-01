Перес хочет, чтобы три игрока «Реала» заняли подиум в голосовании на «Золотой мяч», как у «Барсы» в 2010-м (Relevo)

Флорентино Перес хочет, чтобы за «Золотой мяч» боролись три игрока «Реала».

Как пишет Relevo, президент «Реала» хочет, чтобы в этом году повторилась ситуация, случившаяся в 2010 году, когда на « » претендовали три игрока «Барселоны» – , и .

Теперь Перес хочет, чтобы аналогичного признания добились игроки «Реала». Флорентино хочет, чтобы на приз в 2024 году претендовали , Джуд Беллингем, Тони Кроос или Килиан Мбаппе, который вскоре присоединится к «Мадриду».

Флорентино полагает, что при победе в Лиге чемпионов, а также при качественных выступлениях этих игроков на Кубке Америки и Евро-2024, есть шансы на то, что весь подиум будет у игроков «Реала».