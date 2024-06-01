Рамос выложил видео с сыном в футболке сборной Германии и обратился к Кроосу: «Он грустит, что ты заканчиваешь. Удачи, бро! Удачи, «Реал»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос соцсети Футбол

Серхио Рамос обратился к Тони Кроосу перед финалом Лиги чемпионов.

Бывший капитан «Реала», который сейчас выступает за «Севилью», выложил в сторис инстаграма видео вместе с сыном Марко, на котором футболка сборной Германии.

«Марко грустит, что ты заканчиваешь, Тони. Удачи, бро! (эта фраза написана на немецком – Спортс) Удачи, «Реал», – подписано видео.

Скриншот: instagram.com

Напомним, ранее Кроос объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. Сегодняшний финал Лиги чемпионов станет его последним матчем на клубном уровне.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Боруссия», состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов?
6043 голосa
Реал
1.32 Реал Мадрид
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет до 15000 рублей!
Получить до 15000₽
Боруссия
3.45 Боруссия Дортмунд
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет до 15000 рублей!
Получить до 15000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сын больше на Кроса похож ,чем на Рамоса)
+5
0
+5
Где фото?)
0
0
0
Да уж. Раньше бро только в американских гетто можно было услышать. А теперь по всему миру "бро", "бро")
Бедные чернокожие не успевают новые слова придумывать, как их сразу перенимают белокожие.
Интересно, какое следующее слово станет общим для всех - "cuz", "foo", "dawg", "homie", "blood"?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий