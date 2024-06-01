Рамос выложил видео с сыном в футболке сборной Германии и обратился к Кроосу: «Он грустит, что ты заканчиваешь. Удачи, бро! Удачи, «Реал»
Серхио Рамос обратился к Тони Кроосу перед финалом Лиги чемпионов.
Бывший капитан «Реала», который сейчас выступает за «Севилью», выложил в сторис инстаграма видео вместе с сыном Марко, на котором футболка сборной Германии.
«Марко грустит, что ты заканчиваешь, Тони. Удачи, бро! (эта фраза написана на немецком – Спортс) Удачи, «Реал», – подписано видео.
Скриншот: instagram.com
Напомним, ранее Кроос объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. Сегодняшний финал Лиги чемпионов станет его последним матчем на клубном уровне.
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Боруссия», состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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