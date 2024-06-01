Линекер о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: «Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ 🙄»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Гари Линекер Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Футбол

Гари Линекер будет болеть за «Реал» в финале ЛЧ из-за нового спонсора «Боруссии».

Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился о контракте с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

Комментируя это решение, гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил: «В Европе идет конфликт. Бундесвер модернизируется для защиты демократии».

Линекер отреагировал на новость о партнерстве «Боруссии» с Rheinmetall AG в твиттере.

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов 🙄», – написал бывший нападающий «Барселоны».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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51 комментарий
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Ответ транквилизатор
Сегодня увидим оборонный концерн в деле.
Этот оборонный концерн в деле можно посмотреть на Поклонной горе )
+28
-10
+18
Ответ Svobodu Mne
Кто же они, ваши патриоты?
Украинские, сначала болели за Реал, теперь за Боруссиию:))
+14
-1
+13
Боруссия сгорит как Леопард под Работино ))
+21
-10
+11
Хорош, Линекер, я тоже думал за немцев топить, теперь буду за Реал
+25
-17
+8
да уж, БД с этим контрактом какое то днище просто. Если называть вещи своими именами, то получается спонсор Боруссии компания, от продукции которой погибло сотни тысяч мирных...
+13
-5
+8
Враг рейха.
+9
-2
+7
Ответ Benjamin
В новости нет ни слова о Барсе, но хэйтерок и тут пытается что-то приплести
«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов 🙄», – написал бывший нападающий «Барселоны».
+8
-2
+6
Ответ Roman Dementiev
А еще и Лунина на скамейку усадили. У местных тв-патриотов просто раздолье поводов поглорить за мадрид.
Лучше уж тв-патриоты, чем зеля-патриоты:))
+5
-1
+4
Это еще что, а ведь мог пересесть с Борщика на Ваффентрагер)
+2
0
+2
Наши "скрепные патриоты" тоже все переобулись..
+8
-6
+2
Жалко укро патриотов, теперь не знают, за кого болеть, то ли за Мадрид, где играет лунин, то ли за Боруссию, спонсор которой производит подачки для них:))
+1
0
+1
Ответ Benjamin
В новости нет ни слова о Барсе, но хэйтерок и тут пытается что-то приплести
> барселонских

Линекер играл за Барсу. О нем речь
+1
0
+1
Что ж, Линекера поддержу.
+1
0
+1
Спонсором Боруссии стала компания производящая изделия убивающие и калечащие людей.

Занавес
+1
0
+1
Во довели барселонских, уже за Реал топят.
+9
-8
+1
Сегодня увидим оборонный концерн в деле.
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Западный образ мышления. Ненавидеть всё и всех.
Ахахааааа.
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0
Ответ Wings of Freedom
Держи.
Признание в том, что пользователь бот, держи его
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Ответ kiryla
Комментарий удален пользователем
А за Реал Лунин играет, давайте вообще финал ЛЧ не будем смотреть.
+2
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Ответ Антон Фалафель
Наши "скрепные патриоты" тоже все переобулись..
Кто же они, ваши патриоты?
+1
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Ответ strelok16
да уж, БД с этим контрактом какое то днище просто. Если называть вещи своими именами, то получается спонсор Боруссии компания, от продукции которой погибло сотни тысяч мирных...
Это когда от не продукции погибло сотни тысяч, да ещё мирных?
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Ответ Dexter Morgan
Ну да. Поставлять вооружение нормально на Украину. А просто заключить контракт с концерном плохо? Какие же идиоты. А как какая-то трагедия случается, так все вызывают пожарных, спасателей, полицейских и армию. Один мусор в голове на Западе. Соевые куколды.
Какое клише из стандартных и набивших оскомину фраз, смысл которых вообще никак не связан с происходящим)
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Ответ kiryla
Комментарий удален пользователем
Болей за телевизор, от которого не отходишь
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Ответ Иван Лапин
глаза открой, там есть барселона
А он-то про "Барсу".)
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Ответ Benjamin
В новости нет ни слова о Барсе, но хэйтерок и тут пытается что-то приплести
глаза открой, там есть барселона
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Ответ riverman1980
Этот оборонный концерн в деле можно посмотреть на Поклонной горе )
гордиться нечем
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Ну и лицемер! Уж больше Англии всяких конфликтов мало кто развязывает. Правая рука США в этом деле. А вообще там более или менее все в одной лодке. Реал бы тоже подписал такой контракт, если бы в Испании были военные компании уровня Рейнметалла.
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Интересно, что сказали бы сторонники "взвешенной позиции", "футболисты не при чем" и т.д., если бы ЧВК Вагнер подписал спонсорский контракт с условным Динамо. Видимо, "это другое"
+1
-1
0
Ну да. Поставлять вооружение нормально на Украину. А просто заключить контракт с концерном плохо? Какие же идиоты. А как какая-то трагедия случается, так все вызывают пожарных, спасателей, полицейских и армию. Один мусор в голове на Западе. Соевые куколды.
+3
-3
0
Матч тв то не отменит трансляцию из-за этого?)
+1
-1
0
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