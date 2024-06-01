Линекер о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: «Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ 🙄»
Гари Линекер будет болеть за «Реал» в финале ЛЧ из-за нового спонсора «Боруссии».
Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился о контракте с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».
Комментируя это решение, гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил: «В Европе идет конфликт. Бундесвер модернизируется для защиты демократии».
Линекер отреагировал на новость о партнерстве «Боруссии» с Rheinmetall AG в твиттере.
«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов 🙄», – написал бывший нападающий «Барселоны».
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Линекер играл за Барсу. О нем речь
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