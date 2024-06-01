Линекер о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: «Впервые буду болеть за «Реал» в финале ЛЧ 🙄»

Гари Линекер будет болеть за «Реал» в финале ЛЧ из-за нового спонсора «Боруссии».

Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился о контракте с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

Комментируя это решение, гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил: «В Европе идет конфликт. Бундесвер модернизируется для защиты демократии».

отреагировал на новость о партнерстве « » с Rheinmetall AG в твиттере.

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов 🙄», – написал бывший нападающий «Барселоны».

Финал Лиги чемпионов между « » и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.