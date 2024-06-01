Перес поужинал с главой УЕФА Чеферином, боссом «Боруссии» Ватцке и мэром Лондона накануне финала ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА фото Флорентино Перес Ханс-Йоахим Ватцке Политика Александер Чеферин Садик Хан Футбол

Глава «Реала» и гендиректор «Боруссии» поужинали перед финалом Лиги чемпионов.

Делегации «Реала» во главе с Флорентино Пересом и «Боруссии» во главе с Хансом-Йоахимом Ватцке вчера провели официальный ужин в Лондоне.

На мероприятии присутствовали также президент УЕФА Александер Чеферин и мэр Лондона Садик Хан. Все руководители обменялись подарками.

Фото: realmadrid.com

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26 комментариев
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Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак.
Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
+101
-10
+91
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
Вот тебе и чай, индийский чай)
+23
-1
+22
Чисто Батя
+8
-2
+6
Перес уже всё порешал
+13
-8
+5
Ответ riverman1980
Либералы, скажите, вы правда считаете, что это воля английского народа, чтобы премьером был индус, а мэром столицы пакистанец? )
Тебе то какая разница?
+10
-6
+4
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
То есть эти люди родились и выросли в Британии, получили английское образование, росли в английском обществе, в чем проблема?
+4
-2
+2
Ответ shellnikolai
Тебе то какая разница?
а тебе какая разница,какая разница ему?
+7
-5
+2
Я думал, будет фото стола
0
0
0
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
Мэр Лондона за Ливерпуль болеет.
+3
-3
0
Ответ Topwintop
Мэр Лондона за Ливерпуль болеет.
А мэр Мадрида - матрас.
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
Вот только Хан - потомок пакистанцев)
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
Индийской ещё хорошо. А вот пакистанской...
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
Мэр Лондона - Садик Хан, премьер-министр - Риши Сунак. Кто бы мог подумать, что Британия станет индийской колонией
Садик Хан Пакистанец, а не Индус
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