Перес поужинал с главой УЕФА Чеферином, боссом «Боруссии» Ватцке и мэром Лондона накануне финала ЛЧ
Глава «Реала» и гендиректор «Боруссии» поужинали перед финалом Лиги чемпионов.
Делегации «Реала» во главе с Флорентино Пересом и «Боруссии» во главе с Хансом-Йоахимом Ватцке вчера провели официальный ужин в Лондоне.
На мероприятии присутствовали также президент УЕФА Александер Чеферин и мэр Лондона Садик Хан. Все руководители обменялись подарками.
Фото: realmadrid.com
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