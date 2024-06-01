Перес поужинал с главой УЕФА Чеферином, боссом «Боруссии» Ватцке и мэром Лондона накануне финала ЛЧ

Глава «Реала» и гендиректор «Боруссии» поужинали перед финалом Лиги чемпионов.

Делегации « » во главе с и « » во главе с Хансом-Йоахимом Ватцке вчера провели официальный ужин в Лондоне.

На мероприятии присутствовали также президент УЕФА Александер Чеферин и мэр Лондона Садик Хан. Все руководители обменялись подарками.

Фото: realmadrid.com