Булыкин о Сафонове в «ПСЖ»: «Париж красивый, есть рестораны, хорошие ночные клубы. Город моды, можно встретить много моделей. Матвею все понравится»

Теги ПСЖ Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Матвею Сафонов понравится Париж.

«Сафонов быстро разберется, куда надо ходить, а куда не надо. Будут выбираться с партнерами по команде, ему все покажут. Самое главное — коммуницировать с командой, партнерами, быть с ними и быстро адаптироваться. Там любят, когда футболисты общаются и посещают не только на командные мероприятия.

Партнеры покажут, расскажут, как ходить, куда, укажут на все злачные места. Париж, конечно, красивый, есть где побывать и в плане ресторанов и хороших ночных клубов. Это город европейской моды, там можно встретить много моделей на улицах, поэтому я думаю, Матвею все понравится.

Главное – проявить себя, это сразу придаст ему уверенности. Желаю удачи, потому что вторым вратарем ему вряд ли понравится сидеть. Момент будет, важно дождаться и показать себя. Не нужно вести там закрытый образ жизни, тогда все получится», – заявил экс-футболист сборной России.

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16 комментариев
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Этот хорошего не расскажет. К чему ему ночные клубы? Забыть нужно о них ближайший год и пахать
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Дима дискотека всё о своём,вапщето он туда играть едет в фуктбол
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Чисто напутствие для лимитчика получилось
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Как буд-то он в отпуск туда поедет...⚽️
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Варежки сними 🤣😅
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Вроде тренировки, изучение языка важнее, чем рестораны, ночные клубы и модели. Как-то Булыкин ориентиры сместил.
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Вот так он и к футболу относился. Кабаки,дискотеки,кальяны......
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Мне кажется это троллинг на тему того что Матвей кинул жену с ребёнком))
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Тепло теперь в Париже? Хороший город.
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"Много моделей на улице - главное проявить себя".
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Париж красивый город и там не только ночные бары, а красота придаст настроения любому. Когда живешь на позитиве, тогда всё получается - проверено жизнью. Для Сафонова всё складывается хорошо: клуб - ПСЖ, город - Париж. А уж как все получится у него там - зависит только от него. Здоровья ему, терпения и удачи!
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Красивого в Париже полтора квадратных километра. Остальное-мусорные кучи, черномазые зверьки, обдолбанные "студенты, пара миллионов арабских детей-уродцев, и страшная вонь на улицах. Модели по улицам не ходят. только ездят внутри автомобилей. В сочетании с конскими ценами (именно в Париже) и невкусной едой-впечатление-не торт, и даже не кекс. Остаются только клубы - это да, класс чувствуется. Но по клубам походишь, и выгонят из команды. Так что лучше там только играть и тренироваться. А жить лучше километров за 50, не ближе.
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Главное - клопов домой не занести (крысы сами придут).
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Булыкин недалекий, конечно.
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Ответ Sultan Abdulazizov
Этот хорошего не расскажет. К чему ему ночные клубы? Забыть нужно о них ближайший год и пахать
Не, можно и потусить годик на лавке, по клубам итд., но если потусить побольше, после карьеры, тут да - пахать )
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Ответ Алексей Петров
Дима дискотека всё о своём,вапщето он туда играть едет в фуктбол
На футболе жизнь не заканчивается.
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