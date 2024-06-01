Булыкин о Сафонове в «ПСЖ»: «Париж красивый, есть рестораны, хорошие ночные клубы. Город моды, можно встретить много моделей. Матвею все понравится»

Дмитрий Булыкин считает, что Матвею Сафонов понравится Париж.

«Сафонов быстро разберется, куда надо ходить, а куда не надо. Будут выбираться с партнерами по команде, ему все покажут. Самое главное — коммуницировать с командой, партнерами, быть с ними и быстро адаптироваться. Там любят, когда футболисты общаются и посещают не только на командные мероприятия.

Партнеры покажут, расскажут, как ходить, куда, укажут на все злачные места. Париж, конечно, красивый, есть где побывать и в плане ресторанов и хороших ночных клубов. Это город европейской моды, там можно встретить много моделей на улицах, поэтому я думаю, Матвею все понравится.

Главное – проявить себя, это сразу придаст ему уверенности. Желаю удачи, потому что вторым вратарем ему вряд ли понравится сидеть. Момент будет, важно дождаться и показать себя. Не нужно вести там закрытый образ жизни, тогда все получится», – заявил экс-футболист сборной России.