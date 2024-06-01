«Барса» хочет арендовать Феликса еще на сезон. Флик согласен

«Барселона» хочет арендовать Жоау Феликса еще на сезон.

По данным Marca, новый главный тренер Ханси Флик также поддерживает это решение. При этом в Diario Sport несколько дней назад сообщали, что немец не рассчитывает на Феликса.

Однако даже согласие Флика не гарантирует сделку. На данный момент неизвестно, чего хочет «Атлетико» и готов ли ли продлевать аренду португальца. «Барса» при этом точно не собирается покупать .