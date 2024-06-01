«Барса» хочет арендовать Феликса еще на сезон. Флик согласен

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Жоау Феликс Футбол

«Барселона» хочет арендовать Жоау Феликса еще на сезон.

По данным Marca, новый главный тренер Ханси Флик также поддерживает это решение. При этом в Diario Sport несколько дней назад сообщали, что немец не рассчитывает на Феликса.

Однако даже согласие Флика не гарантирует сделку. На данный момент неизвестно, чего хочет «Атлетико» и готов ли ли продлевать аренду португальца. «Барса» при этом точно не собирается покупать Феликса.

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17 комментариев
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Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
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+10
Ответ ljolik888
Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
Умения действовать под давлением и скорости мышления в критические моменты
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Скорее всего Флику сказали - Или новая аренда Феликса или фига с маслом. Естественно лучше хоть что то чем ничего.
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Канселу надеюсь тоже останется.
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Футболист хороший , даже очень но хороших матчей очень мало
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Ответ madaev
Бездарность он как и Ферран, очередные бичи из разряда «кто-то где-то когда-то видел их феноменальный талант и осталось недолго когда они его проявят»
Да, очень правильное определение.
+1
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+1
Ответ KataDiaz
Что есть то? Удара не видел, скорости на дистанции нет, дриблинга толком нет, Физухи ноль, пасы более менее скил, у его как раз таки никакой фишки и нет, загадка почему за него 126 млн выложили.
Коутиньо 2.0
+1
0
+1
Ответ ljolik888
Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
Бездарность он как и Ферран, очередные бичи из разряда «кто-то где-то когда-то видел их феноменальный талант и осталось недолго когда они его проявят»
+2
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+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Перед арендой Атлетико должно бы продлить срок контракта Феликса ...
До 29 года контракт с Атлетико. Куда дальше то продлять)
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Ответ ljolik888
Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
у него абсолютно никакущая физика, оттого и всё, что у него есть в технике, даёт мало
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Ответ ljolik888
Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
Просто его пихают на фланг и при 4-3-3 он не может себя нормально проявить, возможно если Флик его под нападающим в 4-2-3-1 будет использовать то он будет гораздо полезнее:)
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Ответ ljolik888
Феликс игрок - загадка . Вроде все есть , но в тоже время всегда чего то не хватает . Очень жаль что , не стабилен .
Что есть то? Удара не видел, скорости на дистанции нет, дриблинга толком нет, Физухи ноль, пасы более менее скил, у его как раз таки никакой фишки и нет, загадка почему за него 126 млн выложили.
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Ответ andrei.danilenko2011
До 29 года контракт с Атлетико. Куда дальше то продлять)
А разве не до 2026 ?
Был уверен.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Перед арендой Атлетико должно бы продлить срок контракта Феликса ...
А накуя? Покупателей не наблюдается, вечно сдавать в аренду тоже не варик)
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Когда он в ударе, это очень сильный игрок.
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Техничный лентяй
Высокий прессинг немца пойдёт по звезде )
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Перед арендой Атлетико должно бы продлить срок контракта Феликса ...
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