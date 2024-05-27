Хави хотел избавиться от Левандовского, Феликса, Канселу и Роке летом. Экс-тренер «Барсы» планировал серьезное обновление атаки

Хави планировал серьезную перестройку атаки «Барселоны» этим летом.

Так, по информации ESPN, бывший тренер команды хотел заменить , Жоау Феликса, Жоау Канселу и на других игроков.

Он не был уверен в необходимости сохранить 35-летнего Левандовского, несмотря на то, что лучший бомбардир клуба заявил о желании отработать оставшиеся два года по контракту. Помимо этого, не был заинтересован в дальнейших услугах обоих португальцев, которые провели этот сезон в «Барсе» на правах аренды.

Что касается Витора Роке, тренер изначально хотел, чтобы тот присоединился к клубу летом, а не зимой, набравшись опыта в Бразилии. В результате нападающий был ограничен в игровом времени, приняв участи в 16 матчах, в которых забил два гола.

Хави был уволен из «Барсы» на прошлой неделе, вчера он провел свою последнюю игру на посту главного тренера. Каталонцы обыграли «Севилью» (2:1), завершив сезон на втором месте в и без трофеев.

Предполагается, что новым тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что раннее немец уже работал с Робертом Левандовским, когда возглавлял «Баварию».

Судьба Жоау Феликса и может в том числе зависеть от их агента , имеющего влияние в каталонском клубе.

Агент Роке Андре Кюри заявлял, что его клиент не намерен покидать «Барсу» в следующем сезоне. Он не хотел бы отправляться в аренду, а если ему все-таки придется уйти, то речь будет идти о продаже.

Флик не рассчитывает на Канселу и Феликса в «Барсе». Клуб считает, что сохранить их может быть выгодно