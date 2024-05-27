Хави хотел избавиться от Левандовского, Феликса, Канселу и Роке летом. Экс-тренер «Барсы» планировал серьезное обновление атаки

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Жоау Канселу Жоау Феликс Витор Роке Футбол

Хави планировал серьезную перестройку атаки «Барселоны» этим летом.

Так, по информации ESPN, бывший тренер команды хотел заменить Роберта Левандовского, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Витора Роке на других игроков.

Он не был уверен в необходимости сохранить 35-летнего Левандовского, несмотря на то, что лучший бомбардир клуба заявил о желании отработать оставшиеся два года по контракту. Помимо этого, Хави не был заинтересован в дальнейших услугах обоих португальцев, которые провели этот сезон в «Барсе» на правах аренды.

Что касается Витора Роке, тренер изначально хотел, чтобы тот присоединился к клубу летом, а не зимой, набравшись опыта в Бразилии. В результате нападающий был ограничен в игровом времени, приняв участи в 16 матчах, в которых забил два гола.

Хави был уволен из «Барсы» на прошлой неделе, вчера он провел свою последнюю игру на посту главного тренера. Каталонцы обыграли «Севилью» (2:1), завершив сезон на втором месте в Ла Лиге и без трофеев.

Предполагается, что новым тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что раннее немец уже работал с Робертом Левандовским, когда возглавлял «Баварию».

Судьба Жоау Феликса и Жоау Канселу может в том числе зависеть от их агента Жорже Мендеша, имеющего влияние в каталонском клубе.

Агент Роке Андре Кюри заявлял, что его клиент не намерен покидать «Барсу» в следующем сезоне. Он не хотел бы отправляться в аренду, а если ему все-таки придется уйти, то речь будет идти о продаже.

Флик не рассчитывает на Канселу и Феликса в «Барсе». Клуб считает, что сохранить их может быть выгодно

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19 комментариев
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все верно , кроме Роке
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А ферран че? Вот кого первым надо было продавать
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хотел избавиться от Канселу и Феликса?)
может чтобы избавиться от них, нужно сначала их хотя бы купить?))

от Левандовски тоже смешно - у старика такая зарплата что его даже арабы вряд ли возьмут к себе..
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Ответ Большой Сэми
Гюндоган и Лева тем не менее перешли, хотя имели варианты куда лучше по финансовой части
Лучше где? В Саудовской Аравии?). Лёве и так насыпали приличную зарплату, а теперь не знают что с ним делать.
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Хотелки конечно хорошо, но увы денег на приобретения нет. Два сезона были закупки, теперь оказывается не подходят. Без продажи дорогих игроков ничего не получается. Замкнутый круг, или придумают новые рычаги))
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Руководству Барсы надо уже понять ,что они не топ клуб по финансам. И за еду и эмблему сюда никто не перейдет..
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Левандовский - совсем неоправданный трансфер!!! Лапорта - идиот!!!
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Пишу Лапорта - идиот, никаких замечаний модераторы не пишут. Пишу газпром - идиоты, пишет, что не надо так писать!!!
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Барселона Хави какой она могла бы быть
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Канселу то чем не угодил ? Топ игрок
Единственное что походу ему в центре надо играть с его техникой , как его использовл Пеп
Защитных навыков не хватает все таки
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это всё уже не важно, удачи Хави. а нам стоит запастись побольше валидола, кто его знает что нас ждёт в следующем сезоне...
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Правильные намерения были.
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Ну Левандовски, конечно, средний уровень показывает, но кого вместо него при отсутствии средств? Не на Марка Гиу же рассчитывать весь сезон.
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Ответ Aleks Dir
Руководству Барсы надо уже понять ,что они не топ клуб по финансам. И за еду и эмблему сюда никто не перейдет..
Гюндоган и Лева тем не менее перешли, хотя имели варианты куда лучше по финансовой части
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Ответ kutavlik
Пишу Лапорта - идиот, никаких замечаний модераторы не пишут. Пишу газпром - идиоты, пишет, что не надо так писать!!!
А если напишешь так про модераторов получишь бан)
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