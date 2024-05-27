Хави хотел избавиться от Левандовского, Феликса, Канселу и Роке летом. Экс-тренер «Барсы» планировал серьезное обновление атаки
Хави планировал серьезную перестройку атаки «Барселоны» этим летом.
Так, по информации ESPN, бывший тренер команды хотел заменить Роберта Левандовского, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Витора Роке на других игроков.
Он не был уверен в необходимости сохранить 35-летнего Левандовского, несмотря на то, что лучший бомбардир клуба заявил о желании отработать оставшиеся два года по контракту. Помимо этого, Хави не был заинтересован в дальнейших услугах обоих португальцев, которые провели этот сезон в «Барсе» на правах аренды.
Что касается Витора Роке, тренер изначально хотел, чтобы тот присоединился к клубу летом, а не зимой, набравшись опыта в Бразилии. В результате нападающий был ограничен в игровом времени, приняв участи в 16 матчах, в которых забил два гола.
Хави был уволен из «Барсы» на прошлой неделе, вчера он провел свою последнюю игру на посту главного тренера. Каталонцы обыграли «Севилью» (2:1), завершив сезон на втором месте в Ла Лиге и без трофеев.
Предполагается, что новым тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что раннее немец уже работал с Робертом Левандовским, когда возглавлял «Баварию».
Судьба Жоау Феликса и Жоау Канселу может в том числе зависеть от их агента Жорже Мендеша, имеющего влияние в каталонском клубе.
Агент Роке Андре Кюри заявлял, что его клиент не намерен покидать «Барсу» в следующем сезоне. Он не хотел бы отправляться в аренду, а если ему все-таки придется уйти, то речь будет идти о продаже.
Флик не рассчитывает на Канселу и Феликса в «Барсе». Клуб считает, что сохранить их может быть выгодно
может чтобы избавиться от них, нужно сначала их хотя бы купить?))
от Левандовски тоже смешно - у старика такая зарплата что его даже арабы вряд ли возьмут к себе..
Единственное что походу ему в центре надо играть с его техникой , как его использовл Пеп
Защитных навыков не хватает все таки