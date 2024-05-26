4 трансфера «Барсы» – в списке самых разочаровывающих в сезоне по версии Goal. Тонали – 1-й, Кайседо – 3-й, Маунт – 5-й

Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон в Европе.

Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов европейских чемпионатов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в « » из « ».

В рейтинг включены 4 подписания «Барселоны», а также аренда Ансу Фати из «блауграны» в «Брайтон».

Весь список выглядит так:

21. Чжэ – из « » в «Баварию» за 50 млн евро;

20. – из « » Дортмунд в « », аренда;

19. – из «Гранады» в «Баварию» за 15 млн евро;

18. – из «Барселоны» в « », аренда;

17. – из «Ливерпуля» в « », аренда;

16. – из « » в « » за 40 млн евро;

15. – из « » в «Боруссию» за 30 млн евро;

14. – из «Манчестер Сити» в «Барселону», аренда;

13. – из « » в « » на правах свободного агента;

12. – из « » в «ПСЖ» за 60 млн евро;

11. – из «ПСЖ» в «Рому», аренда;

10. – из « » в « » на правах свободного агента;

9. – из « » в «Барселону» за 30 млн евро;

8. – из «Атлетико» в «Барселону», аренда;

7. – из « » в « » на правах свободного агента;

6. – из «Жироны» в «Барселону» за 8 млн евро;

5. – из «Челси» в « » за 60 млн фунтов (70 млн евро);

4. – из « » в « », аренда;

3. – из « » в « » за 115 млн фунтов (134 млн евро);

2. - из « » в « » за 90 млн евро;

1. Сандро Тонали – из « » в « » за 60 млн фунтов (70 млн евро).

Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й