4 трансфера «Барсы» – в списке самых разочаровывающих в сезоне по версии Goal. Тонали – 1-й, Кайседо – 3-й, Маунт – 5-й

Теги Вердер Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург ПСЖ Монако Милан Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус высшая лига Бразилия Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Наполи Реймс Ноттингем Форест высшая лига Саудовская Аравия Унион Берлин Брайтон Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Атлетико Паранаэнсе Гранада Ориоль Ромеу РБ Лейпциг Жоау Канселу Ренату Саншеш Наби Кейта Кэлвин Филлипс Мэйсон Маунт Жоау Феликс Мануэль Угарте Рандаль Коло-Муани Ким Мин Чжэ Сандро Тонали Феликс Нмеча Ансу Фати Мойсес Кайседо Джованни Рейна Фоларин Балогун Фабиу Карвалью Брайан Сарагоса Витор Роке Футбол

Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон в Европе.

Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов европейских чемпионатов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек Сандро Тонали – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в «Ньюкасл» из «Милана».

В рейтинг включены 4 подписания «Барселоны», а также аренда Ансу Фати из «блауграны» в «Брайтон».

Весь список выглядит так:

21. Ким Мин Чжэ – из «Наполи» в «Баварию» за 50 млн евро;

20. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда;

19. Брайан Сарагоса – из «Гранады» в «Баварию» за 15 млн евро;

18. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда;

17. Фабиу Карвалью – из «Ливерпуля» в «Лейпциг», аренда;

16. Фоларин Балогун – из «Реймса» в «Монако» за 40 млн евро;

15. Феликс Нмеча – из «Вольфсбурга» в «Боруссию» за 30 млн евро;

14. Жоау Канселу – из «Манчестер Сити» в «Барселону», аренда;

13. Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион» на правах свободного агента;

12. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро;

11. Ренату Саншеш – из «ПСЖ» в «Рому», аренда;

10. Наби Кейта – из «Ливерпуля» в «Вердер» на правах свободного агента;

9. Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» за 30 млн евро;

8. Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Барселону», аренда;

7. Джордан Хендерсон – из «Аль-Иттифака» в «Аякс» на правах свободного агента;

6. Ориоль Ромеу – из «Жироны» в «Барселону» за 8 млн евро;

5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 60 млн фунтов (70 млн евро);

4. Кэлвин Филлипс – из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда;

3. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов (134 млн евро);

2. Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 90 млн евро;

1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов (70 млн евро).

Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А где Лавия? И вообще все трансферы Челси, помимо эквадорского баста? Где Нуньеш из Сити? Чет рейтинг не объективный
+92
-12
+80
А что ожидали от 8 млн евро Ромеу?) Канселу? За две ошибки? Феликс который принес не мало очков в рейтинге?) Роке не провал он вообще выходил на 5-10 мин
+59
-6
+53
Канселу???
+54
-4
+50
Ответ Эксперт Спортс
А что ожидали от 8 млн евро Ромеу?) Канселу? За две ошибки? Феликс который принес не мало очков в рейтинге?) Роке не провал он вообще выходил на 5-10 мин
Там в топе трансферы по 100 лямов, но спортсу все равно надо набросить и вынести Барсу в заголовок
+25
-1
+24
Кайседо буквально лучший игрок Челси второй половины сезона.
+24
-4
+20
Ответ Woodman137
А где Лавия? И вообще все трансферы Челси, помимо эквадорского баста? Где Нуньеш из Сити? Чет рейтинг не объективный
Эквадорский баст) чекни статы Кайседо во второй половине и не забудь переобуться
+23
-5
+18
Как вообще аренда может быть разочаровывающей у того же Феликса? копейки потратили на него, он вполне неплохо начал сезон, да и какую-никакую глубину состава дал
+18
0
+18
Ответ Woodman137
А где Лавия? И вообще все трансферы Челси, помимо эквадорского баста? Где Нуньеш из Сити? Чет рейтинг не объективный
Какие трансферы Челси этого сезона разочаровали прям? Только Лавиа. Ну Угочуква ещё немного. Кайседо набрал форму, Джексон забил больше Лукаку за 100, Гюсто тащил, Петрович в основе.
+20
-5
+15
Хз кого разочаровали Канселу и Феликс. Первый нормально отыграл. Второй провёл сезон ровно так, как ожидалось.
+15
-3
+12
Удивительно, как возятся с этим Роке. Он провел первый нормальный сезон в прошлом году, ему всего 19, но почему-то все решили, что он получит больше, чем ротацию и чуть ли не посадит Леву на лавку (который по итогу в 35 лет накидал в лиге 18+8). Тот же Винисиус начал с полугода в Кастилье и не жаловался, про провальность трансфера тогда никто не писал. Купили, кстати, за 45 миллионов в 2018 году.
+9
0
+9
Коло-Муани днарь, который вместо того, что в принести победу своей сборной на ЧМ, ударил во вратаря. Он как игрок уже сломался и все, 90 миллионов выброшенных на ветер
+5
-1
+4
Ну, имхо в таких рейтингах не должны присутствовать игроки, перешедшие на правах свободного агента. Да, они не выстрелили. Но могли и выстрелить, и команда в таком бы случае только приобрела. А так - ничего не потеряла.
+4
-1
+3
Кайседо то норм, вот Лавия
+3
0
+3
Коло Муани в след сезоне будет бомбить . С Мбаппе рядом любому было бы сложно плюс еще Рамуш
+6
-3
+3
а где, где??
+2
0
+2
Ответ Кулёс
Канселу???
привозы топаря в ЛЧ и Примере надолго врежутся в память наших кулесов
+18
-16
+2
Некорректный рейтинг. Я понимаю, если бы сами игроки разочаровали, тогда можно было бы назвать разочаровывающим, но в списке есть, например, Кайседо, почему - вопрос.

Витор Роке и Брайан Сарагоса - не их вина, что их на банке маринуют, хотя что тот, что другой парень имеют большой потенциал. Причем, один не вылазил из Бразилии и ему еще 19 лет, а второй из Испании не вылазил и не знает немецкого. Оба парня ещё не приспособились, да и шанса особо показать себя не дали.
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Коло-Муани днарь, который вместо того, что в принести победу своей сборной на ЧМ, ударил во вратаря. Он как игрок уже сломался и все, 90 миллионов выброшенных на ветер
Мог одним ударом стать героем Франции и... Португалии!)
+2
0
+2
Ответ usman703
Феликс никакой, только вспышками что-то пытается
Один трансфер за 8 и три аренды - капец какие провалы, чтобы вытащить их в заголовок на фоне 100 млн трансферов мешочных
+2
0
+2
где Онана? бист вчера опять пустил в ближний - стабилен на протяжении всего сезона
+5
-3
+2
Канселу))) ну и бред. лучший игрок барсы как по мне
+5
-3
+2
Какой бездарь этот топ составил?Сарагоса и Роке даже не твёрдые игроки основы, как от них можно требовать стабильных выступлений?
+4
-2
+2
Я как то упустил, а за что платил Челси Брайтону 134 млн евро при трансфере Мойсес Касейдо? Просто показать что может столько тратить? Реально, чем обосновывалась столь высокая цена?
+1
0
+1
Ответ Savardus
Ну, имхо в таких рейтингах не должны присутствовать игроки, перешедшие на правах свободного агента. Да, они не выстрелили. Но могли и выстрелить, и команда в таком бы случае только приобрела. А так - ничего не потеряла.
Это заблуждение, что игроки, которые приходят бесплатно, ничего не стоят. Там больше агентских и подъемных выплачивается, нежели при трансфере за деньги. Ну и зп не стоит забывать )
+1
0
+1
Если Канселу и Феликс в Барселоне - разочарования, то у меня для Goal очень плохие новости. Это еще нормальные трансферы))))
+1
0
+1
Кайседо пихают во все подобные рейтинги, это все что нужно знать про все подобные рейтинги.

Он по стате один из лучших опорников АПЛ второй сезон подряд. Ему 22.
Кайседо - это элита.
+4
-3
+1
Они все слепые не видят что Энцо делает на поле , да кайседо супер гррк по сравнению с ним
+1
0
+1
Список полная фикция
+1
0
+1
Какой-то сомнительный список.

Впервые вижу, что Ромеу купили за 8 млн. Все и везде писали, что 3-3,5 млн. Опечатка?

Вставлять в рейтинг игроков, которые ушли в аренду тоже сомнительно. Особенно таких, как Феликс, которые играли за небольшую з/п (по разным данным, то ли 400 тыс, то ли 4 млн), но выдали по г+п больше 10 баллов за сезон.
+1
0
+1
Канселу и Феликс - не согласен. Отыграли нормально по нынешнему положению вещей. Вспомните, про Феликса в начале сезона орали, что он вообще прямая замена Месси. Чушь, конечно, но картины он по сезону не портил. Канселу в атаке вообще топ, в обороне - нет, но кто то об этом не знал?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий