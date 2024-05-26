4 трансфера «Барсы» – в списке самых разочаровывающих в сезоне по версии Goal. Тонали – 1-й, Кайседо – 3-й, Маунт – 5-й
Трансфер Сандро Тонали признан самым разочаровывающим за сезон в Европе.
Портал Goal составил список самых разочаровывающих трансферов европейских чемпионатов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял хавбек Сандро Тонали – его дисквалифицировали за ставки вскоре после перехода в «Ньюкасл» из «Милана».
В рейтинг включены 4 подписания «Барселоны», а также аренда Ансу Фати из «блауграны» в «Брайтон».
Весь список выглядит так:
21. Ким Мин Чжэ – из «Наполи» в «Баварию» за 50 млн евро;
20. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда;
19. Брайан Сарагоса – из «Гранады» в «Баварию» за 15 млн евро;
18. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда;
17. Фабиу Карвалью – из «Ливерпуля» в «Лейпциг», аренда;
16. Фоларин Балогун – из «Реймса» в «Монако» за 40 млн евро;
15. Феликс Нмеча – из «Вольфсбурга» в «Боруссию» за 30 млн евро;
14. Жоау Канселу – из «Манчестер Сити» в «Барселону», аренда;
13. Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион» на правах свободного агента;
12. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро;
11. Ренату Саншеш – из «ПСЖ» в «Рому», аренда;
10. Наби Кейта – из «Ливерпуля» в «Вердер» на правах свободного агента;
9. Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» за 30 млн евро;
8. Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Барселону», аренда;
7. Джордан Хендерсон – из «Аль-Иттифака» в «Аякс» на правах свободного агента;
6. Ориоль Ромеу – из «Жироны» в «Барселону» за 8 млн евро;
5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 60 млн фунтов (70 млн евро);
4. Кэлвин Филлипс – из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда;
3. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов (134 млн евро);
2. Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 90 млн евро;
1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов (70 млн евро).
Тонали – самый разочаровывающий трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Кайседо – 2-й, Маунт – 4-й, Онана – 6-й
Витор Роке и Брайан Сарагоса - не их вина, что их на банке маринуют, хотя что тот, что другой парень имеют большой потенциал. Причем, один не вылазил из Бразилии и ему еще 19 лет, а второй из Испании не вылазил и не знает немецкого. Оба парня ещё не приспособились, да и шанса особо показать себя не дали.
Он по стате один из лучших опорников АПЛ второй сезон подряд. Ему 22.
Кайседо - это элита.
Впервые вижу, что Ромеу купили за 8 млн. Все и везде писали, что 3-3,5 млн. Опечатка?
Вставлять в рейтинг игроков, которые ушли в аренду тоже сомнительно. Особенно таких, как Феликс, которые играли за небольшую з/п (по разным данным, то ли 400 тыс, то ли 4 млн), но выдали по г+п больше 10 баллов за сезон.