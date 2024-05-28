Попов о Тюкавине: «Очень качественный игрок, видит поле и играет на команду. Нужно рассматривать предложения из топ-6 лиг – можно в чемпионат Нидерландов съездить и оттуда рвануть куда-то»
Алексей Попов оценил перспективы Константина Тюкавина в зарубежных лигах.
«Срочно уезжать смысла нет. Если будет предложение, нужно его рассматривать и ехать в команду из топ-6 чемпионатов. Да даже в чемпионат Нидерландов можно съездить, получить опыт и оттуда уже куда-то рвануть. А так он очень-очень хороший игрок и вырастет в хорошего футболиста.
Потому что он не только забивает голы, но и отдает передачи, он видит поле и играет на команду – это самое главное. Хотя может и на дриблинге обыграть, и корпус поставить, что он и сделал с Ньямси из «Локомотива», когда тот отлетел от него. Очень качественный футболист, и силовой, и с дриблингом все в порядке, и как диспетчер хорошо раздает», – сказал бывший игрок «Амкара» и сборной Казахстана.
Далее через год, естественно, он со всеми разругался и ушёл в закат, дальше были попытки открыть филиалы школ спартака и динамо в Перми, куча интервью о том, какой он крутой, как ему не дают поднимать футбол в Перми, никто ничего не знает, он Д’Артаньян, а все остальные сами знаете кто.
Болельщики Амкара испытывают к нему презрение по сей день, особенно после его слов в одном из интервью "Мне на*рать на Амкар".
Так что совершенно не понимаю кому и почему мнение этого сбитого лётчика, который больше года нигде не задерживается, и у которого ЧСВ выше крыши, может быть интересно