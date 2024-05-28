Попов о Тюкавине: «Очень качественный игрок, видит поле и играет на команду. Нужно рассматривать предложения из топ-6 лиг – можно в чемпионат Нидерландов съездить и оттуда рвануть куда-то»

Алексей Попов оценил перспективы Константина Тюкавина в зарубежных лигах.

«Срочно уезжать смысла нет. Если будет предложение, нужно его рассматривать и ехать в команду из топ-6 чемпионатов. Да даже в чемпионат Нидерландов можно съездить, получить опыт и оттуда уже куда-то рвануть. А так он очень-очень хороший игрок и вырастет в хорошего футболиста.

Потому что он не только забивает голы, но и отдает передачи, он видит поле и играет на команду – это самое главное. Хотя может и на дриблинге обыграть, и корпус поставить, что он и сделал с Ньямси из «Локомотива», когда тот отлетел от него. Очень качественный футболист, и силовой, и с дриблингом все в порядке, и как диспетчер хорошо раздает», – сказал бывший игрок «Амкара» и сборной Казахстана.