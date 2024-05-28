Попов о Тюкавине: «Очень качественный игрок, видит поле и играет на команду. Нужно рассматривать предложения из топ-6 лиг – можно в чемпионат Нидерландов съездить и оттуда рвануть куда-то»

Теги Алексей Попов высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Алексей Попов оценил перспективы Константина Тюкавина в зарубежных лигах.

«Срочно уезжать смысла нет. Если будет предложение, нужно его рассматривать и ехать в команду из топ-6 чемпионатов. Да даже в чемпионат Нидерландов можно съездить, получить опыт и оттуда уже куда-то рвануть. А так он очень-очень хороший игрок и вырастет в хорошего футболиста.

Потому что он не только забивает голы, но и отдает передачи, он видит поле и играет на команду – это самое главное. Хотя может и на дриблинге обыграть, и корпус поставить, что он и сделал с Ньямси из «Локомотива», когда тот отлетел от него. Очень качественный футболист, и силовой, и с дриблингом все в порядке, и как диспетчер хорошо раздает», – сказал бывший игрок «Амкара» и сборной Казахстана.

9 комментариев
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Ответ Доктор Верховцев
Один, вон, молча в Париж слился на медкомиссию, а этого уже два месяца пиарят из всех щелей, но что-то очереди не видать пока. Ни из топ-6, ни из гоп-15
в чем пиар то? парню 21 год, сделал 15+9 по стате, в чемпионате один из лучших форвардов. он своей игрой разве не заслужил разговоров о повышении в классе и переходе в другую лигу? не понимаю вас)
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Зачем вы берёте интервью у этого человека? В 2018 он после того, как его Черчесов выгнал из команды в 2013, и, не сумев найти себя в бизнесе по кошачьим туалетам, клинике китайской медицины и детском центре, бросив всё, решает пойти к тогдашнему губернатору, а ныне министру экономического развития РФ и решает "возродить" никому не нужный тогда клуб "звезда", который умер ещё в 1996. Понятно, что губернатору только и надо было, как сэкономить деньги, а тут Попов и Парамонов с своей идеей, и вечная вторая лига без особых вливаний вырисовывается.
Далее через год, естественно, он со всеми разругался и ушёл в закат, дальше были попытки открыть филиалы школ спартака и динамо в Перми, куча интервью о том, какой он крутой, как ему не дают поднимать футбол в Перми, никто ничего не знает, он Д’Артаньян, а все остальные сами знаете кто.
Болельщики Амкара испытывают к нему презрение по сей день, особенно после его слов в одном из интервью "Мне на*рать на Амкар".
Так что совершенно не понимаю кому и почему мнение этого сбитого лётчика, который больше года нигде не задерживается, и у которого ЧСВ выше крыши, может быть интересно
+2
0
+2
Один, вон, молча в Париж слился на медкомиссию, а этого уже два месяца пиарят из всех щелей, но что-то очереди не видать пока. Ни из топ-6, ни из гоп-15
+3
-3
0
Я бы и Португалию с Бельгией рассматривал. С Португалией все без слов ясно, у бельгийцев тоже очень конкурентный чемпионат, да и команд в еврокубки много отбирается
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Ага. Захарян уже рвёт всех. Этот будет следующий рвач.
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