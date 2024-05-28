Алексей Попов о реакции на шутку Безрукова про «денежки»: «Депутаты занимаются фразами, которые ничего не стоят. Посмотрите, сколько беспризорников – создайте детям условия, чтобы они могли заниматься» 

Алексей Попов высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая, но вопрос был перенесен на следующее заседание.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Люди практически на пустом месте пытаются показать свою работу? Ну, конечно. Есть же выражение «Потемкинские деревни» — это из той же серии. И депутаты ввязались! Вы посмотрите, сколько беспризорников – создайте детям условия, чтобы они могли заниматься. Вместо этого занимаются фразами, которые ничего не стоят. Обычная шутка.

Вон, «Бавария» говорит: «Мы вам вагон сосисок, только «Штутгарт» обыграйте». Всю жизнь так было, говорили: «Молодцы, выиграли, сочтемся». В этом нет ничего такого, обычная фраза. Они же не сдавали игру, а, наоборот, пытаются выиграть, и их пытаются стимулировать, не вижу ничего криминального.

Я что, например, не могу денег дать, если я захотел? Они обыграли «Зенит», а я болею за «Краснодар». Сказал, мол, красавцы, спасибо, что обыграли, и бутылку шампанского ему подарил. И что, теперь его за это посадят? Конечно, неприятно, что раздувают из мухи слона», — сказал экс-игрок « ».