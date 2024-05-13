«В Нальчике кричали: «Сейчас мы тебя зарежем». Но это всегда только подстегивало играть, эмоции болельщиков – это кайф». Попов об агрессии фанатов

Теги Спартак Зенит Амкар Спартак Нальчик Алексей Попов премьер-лига Россия болельщики Первая лига Футбол

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о поведении болельщиков на стадионах.

«Никогда не вслушивался, что скандируют болельщики. На пермском стадионе было такое, что я только через 15 лет расслышал, что они кричат. Мне только потом объяснили, ха-ха. Мне казалось, что они кричат: «Амкар» – «Спартак» с Урала». Не знаю, видимо, я хотел, чтобы «Амкар» играл как «Спартак». Но они кричали: «Амкар» – гордость Урала». А я никогда не спрашивал. Так смешно было узнать это потом.

Да, есть агрессивные болельщики, на «Петровском» были такие. Мне вот всегда было безразлично, что говорил даже питерский стадион. Орали или не орали – это же кайф, когда болельщики проявляют эмоции. В Нальчике кричали: «Сейчас мы тебя зарежем». Тоже агрессивные. Но это всегда только подстегивало играть», – сказал Попов.

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11 комментариев
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Мне только потом объяснили, ха-ха. Мне казалось, что они кричат: «Амкар» – «Спартак» с Урала». Не знаю, видимо, я хотел, чтобы «Амкар» играл как «Спартак». Но они кричали: «Амкар» – гордость Урала».

Может и в Нальчике не так расслышал это приглашали в чайхану после игры
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«Гостеприимный Кавказ!»
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Ответ Александр Кудрявцев
В каждой шутке доля правды 😳😳😳
Шутки
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Не бойся , мы тебя не больно ......
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Шутка (с)
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Главное, чтобы у подъезда не подстегнули после матча )
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Игрокам-то еще ладно, их побоятся зарезать. А вот приезжим болельщикам там доставалось будь здоров.
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Как можно путать скандирования "Спартак" и "гордость"..Когда там даже ударения в разных слогах. Не говоря про окончания ( мягкое и твердое )
Я понимаю если : "Амкар -краса Урала", ..колпак Урала, бардак Урала,
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Шутка (с)
В каждой шутке доля правды 😳😳😳
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Шутки
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