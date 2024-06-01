Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать»
Леонардо Бонуччи сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси.
– Почему Роналду не сделал разницу в Турине?
– Казалось, приход Криштиану означает победу в Лиге чемпионов, но футбол – не точная наука.
Криштиану многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].
– Против кого сложнее играть: Месси или Роналду?
– Месси более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать, – сказал бывший защитник «Ювентуса».
Бонуччи и Роналду вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
Роналду: 0 голов в трёх первых матчах АПЛ
Вот, что бывает, когда сжимаешь выборку со 1000+ матчей у обоих до 1-9
А что там предугадывать? Надо штанги перекрывать, чтоб Кришти прострелы не мог гениально замыкать. Месси же владеет всем инструментарием - может из-за штрафной пробить, может в дриблинг, может пас чоткий напу отдать.
Роналду- машина
Этим все сказано