Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать»

Леонардо Бонуччи сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

– Почему Роналду не сделал разницу в Турине?

– Казалось, приход Криштиану означает победу в , но футбол – не точная наука.

многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].

– Против кого сложнее играть: Месси или Роналду?

– более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать, – сказал бывший защитник « ».

и Роналду вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.