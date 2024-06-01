Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать»

Теги Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус МЛС Лионель Месси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Леонардо Бонуччи сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

– Почему Роналду не сделал разницу в Турине?

– Казалось, приход Криштиану означает победу в Лиге чемпионов, но футбол – не точная наука.

Криштиану многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].

– Против кого сложнее играть: Месси или Роналду?

Месси более непредсказуемый. Криштиану – идеальная машина, но его действия проще предугадать, – сказал бывший защитник «Ювентуса».

Бонуччи и Роналду вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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34 комментария
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Лео на поле делает все, что умеет Кросс, Роналду, Модрич, Озил, Иньеста, Мюллер
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+26
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
50 голевых🥇🇦🇷🤴💪 в финалах против 24х в 🐓🇵🇹🐬🍓, роналду на фоне аргентинского Льва просто ободранный котенок:))
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Да что ж такое, еще один бывший одноклубник, стоит только уйти 🍓 из команды - начинает говорить правду, а не по контракту в уши лесть заливать всем о величии арабского скакуна.
+15
-11
+4
Бонуччи :» Месси, Месси , Месси «
+7
-3
+4
Ответ Биллибоб
Месси: 9 игр против Юве и 3 гола Роналду: 7 игр против Юве и 10 голов Никто, совершенно никто: Бонуччи: Роналду проще предугадать
Погребняк: 5 голов в трех первых матчах АПЛ
Роналду: 0 голов в трёх первых матчах АПЛ

Вот, что бывает, когда сжимаешь выборку со 1000+ матчей у обоих до 1-9
+4
-1
+3
Ответ Isa Babaev
Лео на поле делает все, что умеет Кросс, Роналду, Модрич, Озил, Иньеста, Мюллер
Тут даже обсуждать нечего, всё в пользу Лео! Но сейчас нами займутся по полной программе адепты лучшего в Инстаграм!))
+8
-7
+1
Ответ yarmuck
Какие еше Роналду и Месси? Вот Великий Алонсо и Ригоберсонг настоящие монстры. Даже не знаю кого выбрать))
Легендарная битва)
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Ответ AF007
Ну хоть не в центре вратарской
стоять в центре штрафной позиционно выгодно - ты ближе к голу
+1
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Ответ MiLaNiStA
Месси непредсказуемый - никогда не знаешь, в какую сторону он пойдет. хотя, обычно, большую часть времени, он предсказуемо стоит в центре поля
Ну хоть не в центре вратарской
+2
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Ответ Доктор Щульц
Месси- инопланетянин Роналду- машина Этим все сказано
Карлитянин
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Ответ Isa Babaev
Лео на поле делает все, что умеет Кросс, Роналду, Модрич, Озил, Иньеста, Мюллер
И жадности в Лёлике больше, чем во всех перечисленных вместе взятых
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Ответ Isa Babaev
Лео на поле делает все, что умеет Кросс, Роналду, Модрич, Озил, Иньеста, Мюллер
Напомни когда Лео забивал с 40 метров или выпрыгивал на 2 метра и забивал головой ? А вот Роналду способен на всё и отдать идеальный пас на 50,60 метров и обыграть 1 в 1 и забить
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Ответ Isa Babaev
Лео на поле делает все, что умеет Кросс, Роналду, Модрич, Озил, Иньеста, Мюллер
Ну только объективно игра головой не та (гол в ворота мю шикарен, но вы поняли о чем я)
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Ну действия Роналду всем предсказуемо,чуть тронуть он упадет это действительно всем предсказуемо,трогать его боятся так как падает как тряпка)))
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/ его (КР) действия проще предугадать, – сказал бывший защитник «Ювентуса» /

А что там предугадывать? Надо штанги перекрывать, чтоб Кришти прострелы не мог гениально замыкать. Месси же владеет всем инструментарием - может из-за штрафной пробить, может в дриблинг, может пас чоткий напу отдать.
0
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Какие еше Роналду и Месси? Вот Великий Алонсо и Ригоберсонг настоящие монстры. Даже не знаю кого выбрать))
0
0
0
Месси непредсказуемый - никогда не знаешь, в какую сторону он пойдет. хотя, обычно, большую часть времени, он предсказуемо стоит в центре поля
+2
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Он до сих пор плачет, а Бонучи еще подливает.
0
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Бонуччи просто выдал базу. Всем адекватным людям это понятно, что Месси более разносторонний игрок. Криш лучше только в игре верхом, ударом с правой, ныркам в штрафной и пенкам. Все остальное Месси делает лучше и больше.
+2
-2
0
Месси- инопланетянин
Роналду- машина
Этим все сказано
0
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Любители Месси защищают своего кумира, но все эксперты и врачи признают, что гормон роста сильнейший допинг. Правда глаза колит? Прогуглите, если интересно
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Машины не плачут
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