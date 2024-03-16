Майкон выбрал Месси, а не Роналду: «Лео нет равных, невозможно быть похожим на него. Он завоевал все, что только можно»

Дуглас Майкон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Самый скучный вопрос в мире: или ?

– Месси! Он просто лучше всех, вне конкуренции.

Месси нет равных, невозможно быть похожим на Месси. Он завоевал все, что только можно, – сказал экс-футболист «Интера» и сборной Бразилии.