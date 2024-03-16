Майкон выбрал Месси, а не Роналду: «Лео нет равных, невозможно быть похожим на него. Он завоевал все, что только можно»

Теги Интер Дуглас Майкон Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Дуглас Майкон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Самый скучный вопрос в мире: Роналду или Месси?

– Месси! Он просто лучше всех, вне конкуренции.

Месси нет равных, невозможно быть похожим на Месси. Он завоевал все, что только можно, – сказал экс-футболист «Интера» и сборной Бразилии.

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55 комментариев
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Все кто любят футбол всегда выберут Месси!
Все кто любят инстаграм, хайп, глянец и Ботокс - Роналду
Все просто!
+55
-17
+38
Что примечательно, на улицах Рио 18.12 2022 народ праздновал словно Бразилия выиграла ЧМ.
Все сми писали что подобного в истории никогда не было.
Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты.
Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн.
Месси - Мессия.
+51
-21
+30
Ответ Йозе_Марино
Комментарий скрыт
Полуфиналист Евро Уэльс на ЧМ от Ирана отлетает)
А Чемпион Европы от Марокко.
+26
-5
+21
сказал очередной экс-футболист сборной Аргентины и "Барсы":)

Ну всё, теперь и Майкон тоже в чс хейтеров...
+28
-13
+15
Ответ Йозе_Марино
Комментарий скрыт
О чем ты? По среднему уровню команд даже Копа круче Евро))
+20
-6
+14
а причем тут роналду?с месси никто не сравнится так как он лучший игрок в истории
+19
-6
+13
Чемпион мира, чемпион Южной Америки, Олимпийский чемпион, треблы на клубном уровне, рекорды по ЗМ и ЗБ, как же он хорош!
+17
-5
+12
Ответ Дмитрий
Что примечательно, на улицах Рио 18.12 2022 народ праздновал словно Бразилия выиграла ЧМ. Все сми писали что подобного в истории никогда не было. Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты. Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн. Месси - Мессия.
Я в этот момент был на Пхукте, Тайцы и все, кто там был, люди почти всех национальностей плакали и радовались – до сих пор в шоке от того, насколько люди переживали за месси. А утром в нашем отеле вывесили огромный флаг Аргентины на весь холл, хотя в Тае строгий закон, запрещающий вешать иностранные флаги вне территорий их посольств.
+13
-3
+10
Ответ Роман
Комментарий скрыт
У меня на Аве Адама Траоре, потому что мне нравится его игра) Нисколько не фанат Барсы, я фанат Спартака) Объективно, Месси лучший. Это глупо отрицать.
+11
-1
+10
Ответ Йозе_Марино
Комментарий скрыт
А теперь о соперниках кринжа на том Евро - Венгрия, Австрия, Польша, Уэльс в 1/2🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Единственный топ в финале и то кринж не играл.
Когда фанаты роналду что то пишут про евро, хочется спросить где ваш 🧠?)
+13
-3
+10
Ответ PatrickShapka2
У меня на Аве Адама Траоре, потому что мне нравится его игра) Нисколько не фанат Барсы, я фанат Спартака) Объективно, Месси лучший. Это глупо отрицать.
Я у ромки в ЧС, поэтому спрошу через тебя)
Раз Пеле лучший на ЧМ из за трех кубков, то в ЛЧ лучший Хенто, у него 6 ЛЧ - рекорд.
Так ведь, ромка?)
+9
0
+9
Ответ Роман
Комментарий скрыт
С чего это вдруг Роналду лучший в ЛЧ? У него разве больше всех титулов? Нет, это не так. Лучший на Евро? Титул всего один и выигран за счёт партнёров.
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий
Что примечательно, на улицах Рио 18.12 2022 народ праздновал словно Бразилия выиграла ЧМ. Все сми писали что подобного в истории никогда не было. Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты. Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн. Месси - Мессия.
только невежественный человек подобное напишет, и я - не о футболь.
+14
-7
+7
Ответ песидог
Я в этот момент был на Пхукте, Тайцы и все, кто там был, люди почти всех национальностей плакали и радовались – до сих пор в шоке от того, насколько люди переживали за месси. А утром в нашем отеле вывесили огромный флаг Аргентины на весь холл, хотя в Тае строгий закон, запрещающий вешать иностранные флаги вне территорий их посольств.
Месси завоевал весь мир, это факт.
+7
-2
+5
Оставьте эти споры и сравнения, их нельзя сравнивать. Всё равно что сравнить радугу и чернозём) Рон топ скорер, Месси - это лучшее что было в истории этой игры
+4
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Безусловно, Лео великий футболист. В 21 веке он лучший , да и за всю историю футбола, можно сказать.
Но стоит отдать должное Роналду: несмотря на свой нелегкий характер, на провокации, на нырки, на скандальный уход из МЮ, он по праву может считать себя 2-ым игроком в 21 веке. От простого португальского бегунка, которых тогда было много, он превратился в конкурента Месси, обладателя 5 ЛЧ, 5 ЗМ, побил кучу рекордов. Я уважаю их обоих, но Месси определённо лучше. Думаю, в ближайшие 15 лет мы точно не увидим футболистов такого масштаба, как Роналду и Месси.
+9
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+4
Ответ Йозе_Марино
Комментарий скрыт
Аргентина прошла Нидерланды,Хорватию и в финале обыграла Францию,так же в группе была Польша которую аргетинцы тоже обыграли
+4
-1
+3
Ответ Константин Михайлович
Аргентина прошла Нидерланды,Хорватию и в финале обыграла Францию,так же в группе была Польша которую аргетинцы тоже обыграли
Причем Хорватию, которая медали ЧМ за последние годы взяла больше чем Бразилия)
Это не та Хорватия 2016, а та, что сейчас выстоит и выцарапает результат у любого.
+4
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+3
Ответ Йозе_Марино
Ребят. На Евро никогда не отберется команда, сопоставимая по классу с Тринидадом и Тобаго, Панамой, даже классом Саудовской Аравии
На Евро самый большой разрыв в классе между топами и остальными. Там эта квалификации чисто для галочки, все топы по ней проезжаются
+4
-1
+3
Ответ Jovana Jovičić
Месси никогда не был и не будет рядом с Шекспиром, Эйнштейном, Чайковским, Теслой и т.д., он - спортсмен.
По восприятию он уже с Шекспиром, Эйнштейном.
Месси со следующего года будет в учебной программе ведущих учебных заведений, например как Йель, Оксфорд и тд.
На предмет - Величайшей карьеры в спорте, как идти к цели , не сдаваться и покорить вершину ФИФА ЧМ.
И это только начало.
Весь масштаб Месси мы осознаем когда он завершит.
+6
-3
+3
Ответ Йозе_Марино
Ребят. На Евро никогда не отберется команда, сопоставимая по классу с Тринидадом и Тобаго, Панамой, даже классом Саудовской Аравии
Тут на евро может Люксембург отобраться, я уже не говорю про всякие Словакии и прочий хлам.
Так что не пиши чушь.
+4
-2
+2
Ответ песидог
Я в этот момент был на Пхукте, Тайцы и все, кто там был, люди почти всех национальностей плакали и радовались – до сих пор в шоке от того, насколько люди переживали за месси. А утром в нашем отеле вывесили огромный флаг Аргентины на весь холл, хотя в Тае строгий закон, запрещающий вешать иностранные флаги вне территорий их посольств.
🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Дмитрий
Что примечательно, на улицах Рио 18.12 2022 народ праздновал словно Бразилия выиграла ЧМ. Все сми писали что подобного в истории никогда не было. Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты. Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн. Месси - Мессия.
Срочно к психиатру! Пока не поздно! Хотя .......... поздно......
+4
-2
+2
Майкон в своём мнении несомненно прав, и против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
+2
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+2
Майкон фигни не скажет
+4
-3
+1
Ответ PatrickShapka2
Безусловно, Лео великий футболист. В 21 веке он лучший , да и за всю историю футбола, можно сказать. Но стоит отдать должное Роналду: несмотря на свой нелегкий характер, на провокации, на нырки, на скандальный уход из МЮ, он по праву может считать себя 2-ым игроком в 21 веке. От простого португальского бегунка, которых тогда было много, он превратился в конкурента Месси, обладателя 5 ЛЧ, 5 ЗМ, побил кучу рекордов. Я уважаю их обоих, но Месси определённо лучше. Думаю, в ближайшие 15 лет мы точно не увидим футболистов такого масштаба, как Роналду и Месси.
Я не думаю, что в XXI веке Модрич ниже Роналду.
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Ответ mahurat
Хорошо бы еще узнать, кто такой Майком. То, что он Дуглас, не много о нем говорит. Так что сами разберемся.
Разберёшься с чем?.. 🤭
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Ответ PatrickShapka2
Безусловно, Лео великий футболист. В 21 веке он лучший , да и за всю историю футбола, можно сказать. Но стоит отдать должное Роналду: несмотря на свой нелегкий характер, на провокации, на нырки, на скандальный уход из МЮ, он по праву может считать себя 2-ым игроком в 21 веке. От простого португальского бегунка, которых тогда было много, он превратился в конкурента Месси, обладателя 5 ЛЧ, 5 ЗМ, побил кучу рекордов. Я уважаю их обоих, но Месси определённо лучше. Думаю, в ближайшие 15 лет мы точно не увидим футболистов такого масштаба, как Роналду и Месси.
У него не хватит сил считать себя вторым.. Он слабак и эгоист.. Это знают все.. Так что не пиши то, что никогда не будет.. Это одна из причин почему он не первый.. И никогда им не будет..
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Ответ Футбол_это_жизнь
Все кто любят футбол всегда выберут Месси! Все кто любят инстаграм, хайп, глянец и Ботокс - Роналду Все просто!
Все, кто любят своего кумира - выберут его.
Все, кто любят футбол - выберут обоих.
Все просто!
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Ответ Дмитрий
Что примечательно, на улицах Рио 18.12 2022 народ праздновал словно Бразилия выиграла ЧМ. Все сми писали что подобного в истории никогда не было. Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты. Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн. Месси - Мессия.
Очень странное сравнение спортсмена с учеными, античной постройкой и даже картиной. Особенно забавно, что Мона Лиза в целом стала известна после похищения, а теперь она, как бы это не парадоксально звучало, известна из-за предыдущей известности, ибо ничем особо на фоне других картин не выделяется кроме «хайпа»
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