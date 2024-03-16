Майкон выбрал Месси, а не Роналду: «Лео нет равных, невозможно быть похожим на него. Он завоевал все, что только можно»
Дуглас Майкон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Самый скучный вопрос в мире: Роналду или Месси?
– Месси! Он просто лучше всех, вне конкуренции.
Месси нет равных, невозможно быть похожим на Месси. Он завоевал все, что только можно, – сказал экс-футболист «Интера» и сборной Бразилии.
Все кто любят инстаграм, хайп, глянец и Ботокс - Роналду
Все просто!
Все сми писали что подобного в истории никогда не было.
Триумф Аргентины и конкретно Месси миллиарды праздновали во всех уголках планеты.
Месси - это уже культурное наследие, он как Мона Лиза, пирамида Хеопса, Шекспир, Эйнштейн.
Месси - Мессия.
А Чемпион Европы от Марокко.
Ну всё, теперь и Майкон тоже в чс хейтеров...
Единственный топ в финале и то кринж не играл.
Когда фанаты роналду что то пишут про евро, хочется спросить где ваш 🧠?)
Раз Пеле лучший на ЧМ из за трех кубков, то в ЛЧ лучший Хенто, у него 6 ЛЧ - рекорд.
Так ведь, ромка?)
Но стоит отдать должное Роналду: несмотря на свой нелегкий характер, на провокации, на нырки, на скандальный уход из МЮ, он по праву может считать себя 2-ым игроком в 21 веке. От простого португальского бегунка, которых тогда было много, он превратился в конкурента Месси, обладателя 5 ЛЧ, 5 ЗМ, побил кучу рекордов. Я уважаю их обоих, но Месси определённо лучше. Думаю, в ближайшие 15 лет мы точно не увидим футболистов такого масштаба, как Роналду и Месси.
Это не та Хорватия 2016, а та, что сейчас выстоит и выцарапает результат у любого.
Месси со следующего года будет в учебной программе ведущих учебных заведений, например как Йель, Оксфорд и тд.
На предмет - Величайшей карьеры в спорте, как идти к цели , не сдаваться и покорить вершину ФИФА ЧМ.
И это только начало.
Весь масштаб Месси мы осознаем когда он завершит.
Так что не пиши чушь.
Все, кто любят футбол - выберут обоих.
Все просто!