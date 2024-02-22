Пауло Дибала: «Роналду научил меня нацеленности на победы. Месси – источник вдохновения»

Пауло Дибала назвал Месси и Роналду среди любимых партнеров по команде.

« научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с была мечтой детства.

Месси – постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира – радость, которую я не забуду.

Роналду – чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремленности и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлен, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо.

Роналду, Месси и – три моих любимых партнера по команде», – сказал нападающий «Ромы» в интервью Al Arabi Al Jadeed.