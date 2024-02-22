Пауло Дибала: «Роналду научил меня нацеленности на победы. Месси – источник вдохновения»
Пауло Дибала назвал Месси и Роналду среди любимых партнеров по команде.
«Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства.
Месси – постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира – радость, которую я не забуду.
Роналду – чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремленности и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлен, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо.
Роналду, Месси и Игуаин – три моих любимых партнера по команде», – сказал нападающий «Ромы» в интервью Al Arabi Al Jadeed.
На Месси ты смотришь просто как на гения, к уровню которого ты не приблизишься и просто с восторгом наблюдаешь за ним.
Один это прям дикая мотивация, второй - вдохновение
У Рюналду разве не правильная страна??)))
Вот возьми последний ЧМ и сравни по стоимости и по имена Портье и Аргентину.
Аргентина уступает и по стоимости и по именам , но лучший в истории способен со слабой сборной выиграть ЧМ, а якорь не способен выиграть сильными партнёрами.
Возьми атаку на последнем ЧМ.
Месси и Альварес, Дима не играл практически, вышел только в финале на 60 минут остальное время был травмирован.
У порток в атаке Рамуш, Рюналду, Леау, Феликс.
Полузащита Порток Бернарду Сильва, БРУНО Фернандеш, Карвальо, у Аргентины дебютанты ЧМ и игроки на момент ЧМ не были не кем узнаваемы и не считались звёздами Энцо Фернандес, МакАллистер, Де Поль.
Защита порток, Жоау Конселу, Рубен Диаш, Пепе, Герейру.
У Аргентины , Монтьэль, Молина, Отаменди, Ромеру.
Сечешь разницу???? у одного все звёзды, а у другого середняки, которые после ЧМ стали звёздами.
Это я Real v dushe который спрятался от меня в ЧС.
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Твоя писанина на спортс ру не изменит истории.
Месси, Пеле, Марадона монументальны.
Роналду там где Платини - великие, но так и не достигшие главной вершины в спорте ФИФА ЧМ.
До ЧМ этот меська был никем на фоне Диего ибо Диего принес стране и миру самый большой трофей в истории. Это писал реал в дУше.
Но после 18.12.2022 ЧМ сразу стал псевдотурнирчиком)
Кстати, тот накал, с которым реал в дУше болел за Мексику, Австралию, Голландию, Хорватию и Францию говорит о том, что триумф Лео на величайшем турнире принес его хейтерам вечную боль и обиду.
Ну по факту, посмотри видео. ))
Когда Алонсо забивал тоже есть ракурс??? когда Бензема забивал тоже был ракурс??? Когда Рэмзи забивал тоже был ракурс??? Рэмзи бедолага даже пришлось извиняться что бы его не убрали с команды, но все равно его убрали из состава из-за того что Рюналду не принял извинений. Позор.
Нырял?? дрыгание на месте??? бить по стенке??? не радоваться голам партнёров??? пытаться украсть гол партнёра и клятся детьми что гол по БЛЮТУЗУ это его???
пинать лежачего молодого футболиста?? бить больных детей??? трогать кардан Бадру????
На поле кроме замыкать что-то он умеет??? вижу его матчи в СА это просто ржака, он не способен обыграть никому не известного араба, постоянно теряет мяч, постоянно кричит на судью, постоянно истерии, постоянно кидается на фанатов. Это не футболист а позорник, его просто пиар контора делает тем кем он не является.
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Помните, как в «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» Обеликс поделил пирог на три куска, взяв себе больше половины? Так вот, в этом случае Дибале достались бы одни крошки.
Самый результативный в истории, самый успешный, самый титулованный.
За МЮ.
1 Этап.
Ливерпуль - МЮ 4:1.
Челси - МЮ 3:0.
Ман Сити - МЮ 3:1.
Милдсбро - МЮ 4:1.
Ман Сити - МЮ 4:1.
Фулхэм - МЮ 3:1.
2 Этап
Астон Вилла - МЮ 3:1.
Брендфорд - МЮ 4:0.
Брайтон - МЮ 4:0.
Арсенал - МЮ 3:1.
Уотфорд - МЮ 4:1.
Ливерпуль - МЮ 5:0.
Лестер - МЮ 4:1.
За Юве.
Милан - Юве 3:0.
Фиорентина - Юве 3:0.
Милан - Юве 4:1.
Лацио - Юве 3:1. Суперкубок.
Лацио - Юве 3:1.
Аталанта - Юве 3:0.
За Реал.
Юве - Реал 3:1.
Барса - Реал 3:0.
Тотенхем - Реал 3:1.
Барса - Реал 4:0.
Атлетико - Реал 4:0.
Боруссия Д - Реал 4:1.
Барса - Реал 3:1.
Барса - Реал 5:0.
Столько позорных матчей нет наверное ни у кого в футболе.
Роналду, Платини, Ди Стефано, Пушкаш, Ван Бастен нет.
Поэтому они идут вторым эшелоном.