Пауло Дибала: «Роналду научил меня нацеленности на победы. Месси – источник вдохновения»

Теги Рома Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Гонсало Игуаин высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пауло Дибала Интер Майами Футбол

Пауло Дибала назвал Месси и Роналду среди любимых партнеров по команде.

«Роналду научил меня приверженности спорту, нацеленности на победы. Однако игра с Месси была мечтой детства. 

Месси – постоянный источник вдохновения для нас, тех, кому посчастливилось видеть его на поле. Разделить с ним победу на чемпионате мира – радость, которую я не забуду.

Роналду – чемпион. Играть вместе с ним было для меня замечательно, но также это был способ учиться у него целеустремленности и, прежде всего, его постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Не удивлен, что и в Саудовской Аравии дела у него идут хорошо.

Роналду, Месси и Игуаин – три моих любимых партнера по команде», – сказал нападающий «Ромы» в интервью Al Arabi Al Jadeed.

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роналду как все эти мотивирующие видео. Смотришь как он работает и у тебя самого появляется желание работать усерднее. В этом плане он конечно образцовый пример.
На Месси ты смотришь просто как на гения, к уровню которого ты не приблизишься и просто с восторгом наблюдаешь за ним.
+24
-5
+19
Ответ Champions League
Роналду > Месси Даже на фото было видно, что Дибала чувствовал себя лучше рядом с Роналду, чем с Месси Ну и понятно, что у Роналду можно чему-то научиться, а чему можно научиться у сына ФИФА? Как чиновников накручивать и Золотые Мячи воровать?
Месси > Роналду
+25
-13
+12
Кстати, красиво про обоих сказал
Один это прям дикая мотивация, второй - вдохновение
+15
-6
+9
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Вот только с Месси Дибала выиграл всё, а с Роналду опустился на 4-е место.
+11
-5
+6
Ответ Рыспек Рыспек
Ему уровень меси не нужен проигрывать важные матчи в лч и быть освистаным своими фанатами
Прям с Лион, Аякс и Порту не важный матч был в 1/8
+5
-1
+4
Ответ Real_v_dushe
КА - это не фифашный псевдотурнирчик и близко, там, как и на Евро вероятность выиграть 1 раз в 100 лет у такой команды есть, а вот на фифашном псевдотурнирчике, если, как Холланд, Роналду или Салах, родились в неправильных странах, то выиграть его можно лишь в теории, а в жиэни там 0 шансов, в лучшем случае подойти близко, но не более того. Об этом такие, как ты, почему-то не пишут. Почему интересно? Наверное потому, что логика тут не работает, а работает сектантство.
Глупое оправдание. По твоей логике, Батистута родился в правильной стране, но ЧМ почему-то не стал. Также, как Ди Стефано, Суарес, Неймар, Кейн, Мальдини, Баллак, Баджо и другие.
+6
-2
+4
Ответ Leon Petov
Из-за Месси он всю карьеру просидел на лавке в сборной. Адиль Рами тоже взял ЧМ не сыграв ни одного матча и толку?
На лавке сидит Андре Сильва, Жота, Рамуш, Леау , а старый якорь не хочет уступит место молодым и всё так же позориться на ЧМ.
+5
-2
+3
Ответ Илья Мурашов
Ну да. Месси ведь не при чем к победе сборной на ЧМ, КА и Финалисссиме?
Неправильные страны?)))
У Рюналду разве не правильная страна??)))

Вот возьми последний ЧМ и сравни по стоимости и по имена Портье и Аргентину.
Аргентина уступает и по стоимости и по именам , но лучший в истории способен со слабой сборной выиграть ЧМ, а якорь не способен выиграть сильными партнёрами.

Возьми атаку на последнем ЧМ.
Месси и Альварес, Дима не играл практически, вышел только в финале на 60 минут остальное время был травмирован.
У порток в атаке Рамуш, Рюналду, Леау, Феликс.
Полузащита Порток Бернарду Сильва, БРУНО Фернандеш, Карвальо, у Аргентины дебютанты ЧМ и игроки на момент ЧМ не были не кем узнаваемы и не считались звёздами Энцо Фернандес, МакАллистер, Де Поль.
Защита порток, Жоау Конселу, Рубен Диаш, Пепе, Герейру.
У Аргентины , Монтьэль, Молина, Отаменди, Ромеру.

Сечешь разницу???? у одного все звёзды, а у другого середняки, которые после ЧМ стали звёздами.
Это я Real v dushe который спрятался от меня в ЧС.
+4
-1
+3
Ответ Рыспек Рыспек
Меси больше Рона только проигрывал с крупным счетам в лч
Ну от Лиона, Порту, Аякса в 1/8 не вылетал
+3
0
+3
Ответ Oleg
Месси, Пеле, Марадона - ЧЕМПИОНЫ МИРА. Роналду, Платини, Ди Стефано, Пушкаш, Ван Бастен нет. Поэтому они идут вторым эшелоном.
Величайшие игроки в истории футбола:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
+3
0
+3
Ответ Рыспек Рыспек
Меси и до ЧМ и после ЧМ все равно 2ой забудьте его он уже не тянет
Да не бегай ты за мной.
Твоя писанина на спортс ру не изменит истории.
Месси, Пеле, Марадона монументальны.
Роналду там где Платини - великие, но так и не достигшие главной вершины в спорте ФИФА ЧМ.
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Ни с меськой, а с Аргентиной, если бы Дибала родился в условном Уругвае или был портком, то тоже никогда не выиграл бы фифашный псевдотурнирчик. И Дибала приходил тоже в чемпионскую команду, в команду, которая имела +20 в чемпионате. И что надо писать, что это было бесполезное приобритение Ювентуса по такой, извращённой сектантской логике?
Ну да. Месси ведь не при чем к победе сборной на ЧМ, КА и Финалисссиме?
+5
-3
+2
уселся так и на двух стульях. грамотный ответ
+2
0
+2
Ответ Илья Мурашов
Глупое оправдание. По твоей логике, Батистута родился в правильной стране, но ЧМ почему-то не стал. Также, как Ди Стефано, Суарес, Неймар, Кейн, Мальдини, Баллак, Баджо и другие.
Я как то не поленился, полистал комменты этого реала в дУше.
До ЧМ этот меська был никем на фоне Диего ибо Диего принес стране и миру самый большой трофей в истории. Это писал реал в дУше.
Но после 18.12.2022 ЧМ сразу стал псевдотурнирчиком)
Кстати, тот накал, с которым реал в дУше болел за Мексику, Австралию, Голландию, Хорватию и Францию говорит о том, что триумф Лео на величайшем турнире принес его хейтерам вечную боль и обиду.
+3
-1
+2
Ответ Максим Салимзянов
Гол по блютузу - это оч смешно 😄👍🏻
https://www.instagram.com/reel/CyndRVsPlBQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Ну по факту, посмотри видео. ))
+3
-1
+2
Ответ Champions League
Когда Арбелоа забивал Роналду нормально отреагировал Просто камеру с другого ракурса надо было посмотреть
У вас даже свои ракурсы есть))
Когда Алонсо забивал тоже есть ракурс??? когда Бензема забивал тоже был ракурс??? Когда Рэмзи забивал тоже был ракурс??? Рэмзи бедолага даже пришлось извиняться что бы его не убрали с команды, но все равно его убрали из состава из-за того что Рюналду не принял извинений. Позор.
+5
-3
+2
Ответ Champions League
Роналду > Месси Даже на фото было видно, что Дибала чувствовал себя лучше рядом с Роналду, чем с Месси Ну и понятно, что у Роналду можно чему-то научиться, а чему можно научиться у сына ФИФА? Как чиновников накручивать и Золотые Мячи воровать?
Чему можно научиться у сына УЕФА? Как забивать голы из офсайдов и воровать Золотые мячи?
+7
-5
+2
Ответ Champions League
Роналду > Месси Даже на фото было видно, что Дибала чувствовал себя лучше рядом с Роналду, чем с Месси Ну и понятно, что у Роналду можно чему-то научиться, а чему можно научиться у сына ФИФА? Как чиновников накручивать и Золотые Мячи воровать?
Чему можно научиться у Рюналду??
Нырял?? дрыгание на месте??? бить по стенке??? не радоваться голам партнёров??? пытаться украсть гол партнёра и клятся детьми что гол по БЛЮТУЗУ это его???
пинать лежачего молодого футболиста?? бить больных детей??? трогать кардан Бадру????
На поле кроме замыкать что-то он умеет??? вижу его матчи в СА это просто ржака, он не способен обыграть никому не известного араба, постоянно теряет мяч, постоянно кричит на судью, постоянно истерии, постоянно кидается на фанатов. Это не футболист а позорник, его просто пиар контора делает тем кем он не является.
+13
-11
+2
С Роналду Дибала опустился на 4-е место, с Месси стал чемпионом мира, победителем КА и Финалиссимы.
+7
-6
+1
Ответ Рыспек Рыспек
Не все. лч не выйграл
Как мог Дибала выиграть с Месси ЛЧ, если они никогда не играли в одном клубе?????????? С Роналду играл и он опустил Ювентус с финала ЛЧ до 1/8.
+1
0
+1
Разделить с ним победу на чемпионате мира – радость, которую я не забуду.
___
Помните, как в «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» Обеликс поделил пирог на три куска, взяв себе больше половины? Так вот, в этом случае Дибале достались бы одни крошки.
+3
-2
+1
Ответ Ваня Аналитик
все верно, один - Великий спортсмен, второй - Великий талант...
Ну великий талант в итоге стал величайшим спортсменом в 35 лет покорив самую большую вершину в спорте.
Самый результативный в истории, самый успешный, самый титулованный.
+2
-1
+1
Ответ AC_Milan_7
Всем фанатам Месси и Рона нужно брать пример с таких уважительных высказываний, не принижать заслуги обоих, а просто восхищаться игрой великих! Со всем уважением к легендам прошлого времени, но первый в футболе Месси за ним идет Роналду и потом все остальные в виде Пеле Марадоны и остальные легенды прошлого) понятно Чемпионаты мира и все дела,у одного три чемпионата у второго сольный проход и рука бога, но это турнир всего из 7 матчей, и ценность его велика потому что он проводится раз в 4 года и не более, проходил бы он каждый год как в хоккее сразу бы ценность его потерялась в разы! Но держать такой уровень на протяжении стольких лет как это сделали Месси и Роналду, не одному футболисту прошлого и не снилось такое! Не Пеле не Мародонне тем более, царствие им небесное.
Как бы у Пеле 3 ЧМ, 2 Кубка Либертадорес(аналог ЛЧ), много других трофеев, 1280+ голов, 7 ЗМ(если бы тогда вручали награду Южноамериканцам). Он абсолютно лучше Роналду.
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Из-за Месси он всю карьеру просидел на лавке в сборной. Адиль Рами тоже взял ЧМ не сыграв ни одного матча и толку?
Так это Месси виноват? А то, что у Дибалы на ЧМ была травма это мелочи?
+4
-3
+1
Я уже давно обратил внимание, что как только Кринж7 уходит из любой команды, то практически все его бывшие партнёры по клубам называют лучшим других игроков, видимо, со временем у них контракт заканчивается по пиару этого Португальца7.
+2
-1
+1
Ответ Рыспек Рыспек
Ему уровень меси не нужен проигрывать важные матчи в лч и быть освистаным своими фанатами
Это ты про личку в финале 2009 и в 1/2 ЛЧ 2011?)
+2
-1
+1
Ответ Champions League
Роналду > Месси Даже на фото было видно, что Дибала чувствовал себя лучше рядом с Роналду, чем с Месси Ну и понятно, что у Роналду можно чему-то научиться, а чему можно научиться у сына ФИФА? Как чиновников накручивать и Золотые Мячи воровать?
Как + накручивать можно поучиться у артема)
+1
0
+1
Всем фанатам Месси и Рона нужно брать пример с таких уважительных высказываний, не принижать заслуги обоих, а просто восхищаться игрой великих! Со всем уважением к легендам прошлого времени, но первый в футболе Месси за ним идет Роналду и потом все остальные в виде Пеле Марадоны и остальные легенды прошлого) понятно Чемпионаты мира и все дела,у одного три чемпионата у второго сольный проход и рука бога, но это турнир всего из 7 матчей, и ценность его велика потому что он проводится раз в 4 года и не более, проходил бы он каждый год как в хоккее сразу бы ценность его потерялась в разы! Но держать такой уровень на протяжении стольких лет как это сделали Месси и Роналду, не одному футболисту прошлого и не снилось такое! Не Пеле не Мародонне тем более, царствие им небесное.
+3
-2
+1
Ответ Гномович!
Особенно вдохновлял: в 2017 против Ювентуса 3-0 в 2018 против Ромы 3-0 в 2019 против Ливерпуля 4-0 в 2020 против Баварии 8-2 в 2021 против ПСЖ 4-1 в 2022 против Реала с 0+0 и вылетом в 1/8 ЛЧ в 2023 против Баварии с 0+0 и вылетом в 1/8 ЛЧ в 2024 против Аль-Насра 6-0. Так вдохновлял, что даже Че Гевара по сравнению с ним никто..
Матчи которые Рюналду проиграл с позором и многие из них с разгром.

За МЮ.

1 Этап.
Ливерпуль - МЮ 4:1.
Челси - МЮ 3:0.
Ман Сити - МЮ 3:1.
Милдсбро - МЮ 4:1.
Ман Сити - МЮ 4:1.
Фулхэм - МЮ 3:1.

2 Этап

Астон Вилла - МЮ 3:1.
Брендфорд - МЮ 4:0.
Брайтон - МЮ 4:0.
Арсенал - МЮ 3:1.
Уотфорд - МЮ 4:1.
Ливерпуль - МЮ 5:0.
Лестер - МЮ 4:1.

За Юве.

Милан - Юве 3:0.
Фиорентина - Юве 3:0.
Милан - Юве 4:1.
Лацио - Юве 3:1. Суперкубок.
Лацио - Юве 3:1.
Аталанта - Юве 3:0.

За Реал.

Юве - Реал 3:1.
Барса - Реал 3:0.
Тотенхем - Реал 3:1.
Барса - Реал 4:0.
Атлетико - Реал 4:0.
Боруссия Д - Реал 4:1.
Барса - Реал 3:1.
Барса - Реал 5:0.

Столько позорных матчей нет наверное ни у кого в футболе.
+5
-5
0
Ответ Leon Petov
Из-за Месси он всю карьеру просидел на лавке в сборной. Адиль Рами тоже взял ЧМ не сыграв ни одного матча и толку?
Месси, Пеле, Марадона - ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Роналду, Платини, Ди Стефано, Пушкаш, Ван Бастен нет.
Поэтому они идут вторым эшелоном.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий