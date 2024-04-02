Кьеллини о Месси и Роналду: «Они оба на вершине, как Леброн и Джордан. Мне ближе Криштиану, потому что я с ним играл, но здесь нельзя выбрать кого-то одного»

Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Самые тяжелые [соперники], против которых я играл – это Месси и . Многие спрашивают меня: «Кто лучше, или Роналду?»

Это примерно как Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Я не рассматриваю это как соревнование, оба находятся на вершине.

Конечно, с точки зрения симпатии мне ближе Криштиану, поскольку я играл с ним, но они оба настолько сильны, что здесь нельзя выбрать кого-то одного», – сказал бывший игрок « » и сборной Италии.