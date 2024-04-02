Кьеллини о Месси и Роналду: «Они оба на вершине, как Леброн и Джордан. Мне ближе Криштиану, потому что я с ним играл, но здесь нельзя выбрать кого-то одного»

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Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Самые тяжелые [соперники], против которых я играл – это Месси и Роналду. Многие спрашивают меня: «Кто лучше, Месси или Роналду?»

Это примерно как Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Я не рассматриваю это как соревнование, оба находятся на вершине.

Конечно, с точки зрения симпатии мне ближе Криштиану, поскольку я играл с ним, но они оба настолько сильны, что здесь нельзя выбрать кого-то одного», – сказал бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии.

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8 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории, высокий, быстрый, накачанный, красивый, сильно бьёт, высоко прыгает, забивает с обеих ног, он умеет делать все финты. Месси - пузатый коротышка ростом 140 см забивающий с пенальти и с метра. Думаю даже не стоит вопрос в том кто из них лучше, это даже глупо обсуждать, наш Лео всю карьеру позади Роналду 🤷‍♂️
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории, высокий, быстрый, накачанный, красивый- достаточно, после этих слов ты уже оргазм получила))...
+11
-6
+5
Ответ Leon Petov
Кьеллини видимо не читает комментарии мессибоев
Он как раз не читает коменты от фанатов клубники. В предыдущем посте когда он говорил о лучшем партнёре по команде фанаты клубники говорили что он разбирается в футболе. Там он ничего не мог говорить о Месси, потому что они вместе не играли. А щас говорит что они одарённые. Вы немного дружите с головой, пожалуйста
+8
-4
+4
Ответ Великий Алонсо
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории, высокий, быстрый, накачанный, красивый, сильно бьёт, высоко прыгает, забивает с обеих ног, он умеет делать все финты. Месси - пузатый коротышка ростом 140 см забивающий с пенальти и с метра. Думаю даже не стоит вопрос в том кто из них лучше, это даже глупо обсуждать, наш Лео всю карьеру позади Роналду 🤷‍♂️
Зачем так набрасываешь? Особенно про "красивый"-вообще умора)) То есть, некрасивые не могут быть великими?)
+4
-1
+3
Ответ Великий Алонсо
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории, высокий, быстрый, накачанный, красивый, сильно бьёт, высоко прыгает, забивает с обеих ног, он умеет делать все финты. Месси - пузатый коротышка ростом 140 см забивающий с пенальти и с метра. Думаю даже не стоит вопрос в том кто из них лучше, это даже глупо обсуждать, наш Лео всю карьеру позади Роналду 🤷‍♂️
Комментарий удален модератором
Ответ morphvirg
Зачем так набрасываешь? Особенно про "красивый"-вообще умора)) То есть, некрасивые не могут быть великими?)
Плохо прут
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