Кьеллини о Месси и Роналду: «Они оба на вершине, как Леброн и Джордан. Мне ближе Криштиану, потому что я с ним играл, но здесь нельзя выбрать кого-то одного»
Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Самые тяжелые [соперники], против которых я играл – это Месси и Роналду. Многие спрашивают меня: «Кто лучше, Месси или Роналду?»
Это примерно как Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Я не рассматриваю это как соревнование, оба находятся на вершине.
Конечно, с точки зрения симпатии мне ближе Криштиану, поскольку я играл с ним, но они оба настолько сильны, что здесь нельзя выбрать кого-то одного», – сказал бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии.