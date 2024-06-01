«Челси» близок к трансферу защитника Адарабиойо, у которого истекает контракт с «Фулхэмом». «Ньюкасл» тоже претендовал на игрока
«Челси» близок к трансферу защитника Тосина Адарабиойо.
По данным Фабрицио Романо, переговоры находятся в финальной стадии.
«Ньюкасл» также претендовал на футболиста, но «Челси» теперь явный фаворит.
30 июня 26-летний англичанин станет свободным агентом, он отказался продлевать контракт с «Фулхэмом».
В 20 матчах прошлого сезона АПЛ Адарабиойо забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.