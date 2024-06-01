«Челси» близок к трансферу защитника Адарабиойо, у которого истекает контракт с «Фулхэмом». «Ньюкасл» тоже претендовал на игрока

«Челси» близок к трансферу защитника Тосина Адарабиойо.

По данным , переговоры находятся в финальной стадии.

« » также претендовал на футболиста, но « » теперь явный фаворит.

30 июня 26-летний англичанин станет свободным агентом, он отказался продлевать контракт с « ».

В 20 матчах прошлого сезона АПЛ Адарабиойо забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.