«Челси» близок к трансферу защитника Адарабиойо, у которого истекает контракт с «Фулхэмом». «Ньюкасл» тоже претендовал на игрока

Теги Челси Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тосин Адарабиойо Фабрицио Романо Футбол

«Челси» близок к трансферу защитника Тосина Адарабиойо.

По данным Фабрицио Романо, переговоры находятся в финальной стадии.

«Ньюкасл» также претендовал на футболиста, но «Челси» теперь явный фаворит.

30 июня 26-летний англичанин станет свободным агентом, он отказался продлевать контракт с «Фулхэмом».

В 20 матчах прошлого сезона АПЛ Адарабиойо забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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