«Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Милан» поборются с «МЮ» и «Челси» за защитника «Фулхэма» Адарабиойо. Его контракт истекает летом

Теги Милан Ливерпуль Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тосин Адарабиойо Футбол

Тосин Адарабиойо интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Милану».

Мерсисайдцы, «сороки» и «россонери» претендуют на защитника «Фулхэма» наряду с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэмом».

30 июня 26-летний англичанин станет свободным агентом, он отказался продлевать контракт с «дачниками».

В 20 матчах минувшего сезона АПЛ Адарабиойо забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

9 комментариев
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Бороться втроём против двоих не честно)))))
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МЮ он необходим, особенно если учитывать уход Варана и Эванса и маленький бюджет на трансферы
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Хороший защитник. Всё таки школа Сити присутствует в нём
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Прошлое Сити сразу минус
Кариус воспитанник Сити все помнят как он опозорился
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По нему решение уже принято, даже Рио про это говорит. А он в клубе имеет 500% инсайд, не нужны никакие Романо
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Я бы еще взял и Робинсона вместо Цимикаса. Робертсон прекрасный сезон провел, а Робби начал стареть
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