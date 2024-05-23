«Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Милан» поборются с «МЮ» и «Челси» за защитника «Фулхэма» Адарабиойо. Его контракт истекает летом
Тосин Адарабиойо интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Милану».
Мерсисайдцы, «сороки» и «россонери» претендуют на защитника «Фулхэма» наряду с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэмом».
30 июня 26-летний англичанин станет свободным агентом, он отказался продлевать контракт с «дачниками».
В 20 матчах минувшего сезона АПЛ Адарабиойо забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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