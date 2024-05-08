«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуется защитником «Фулхэма» Адарабиойо. Его контракт истекает летом
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Тосина Адарабиойо из «Фулхэма».
Действующее соглашение 26-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Защитник может перейти в «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.
Также к Адарабиойо проявляют интерес «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
Новый технический директор «МЮ» Джейсон Уилкокс хорошо знаком с Адарабиойо по работе в академии «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.