«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуется защитником «Фулхэма» Адарабиойо. Его контракт истекает летом

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Тосин Адарабиойо Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Тосина Адарабиойо из «Фулхэма».

Действующее соглашение 26-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Защитник может перейти в «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. 

Также к Адарабиойо проявляют интерес «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». 

Новый технический директор «МЮ» Джейсон Уилкокс хорошо знаком с Адарабиойо по работе в академии «Манчестер Сити». 

В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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4 комментария
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Фамилие прям звучное, Адарабийо )
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Вот бы послушать, как его фамилию пытается выговорить Геннадий Сергеевич Орлов
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Ответ Ебздрогыч
Вот бы послушать, как его фамилию пытается выговорить Геннадий Сергеевич Орлов
у него на футболке написано Тосин )
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