Болельщики кричали «Месси! Месси!» на матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Насром» Роналду. Неймар и его друзья поддержали скандирования из ложи

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Кубок короля Саудовской Аравии Футбол

Компания Неймара скандировала имя Лионеля Месси на матче с «Аль-Насром».

Нападающий «Аль-Хилаля», который восстанавливается от разрыва крестообразной связки, посетил финал Кубка короля Саудовской Аравии, который его команда выиграла у «Аль-Насра» Криштиану Роналду по пенальти.

Болельщики, как и во многих случаях до этого, скандировали «Месси! Месси!» Неймар с друзьями, сидевшие в ложе, несколько раз поддержали выкрики трибун.

У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше

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24 комментария
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>>У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе.

Хорош уже писать эту чушь. Нет у него трофеев в Саудии. Никто же не считает трофеем Кубки Гампера, так и тут то же самое.
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Неймар кричал, не играл, трофеи и деньги получал. Красота, а не жизнь!
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Ответ Саша Вжухов
"Месси" это клич воина "Сиииии" это клич нездорового 🐫
База!:)

Месси в финалах 35+15 🇦🇷🥇🤴
Криштик в финалах 22+2 🇵🇹🐬🐓

50 голевых действий🤴 > 24 голевые действия🍓
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Опять криштик не виноват, подумаешь ничего не сделал против 9х соперников, виноваты партнеры:)))
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Да там на видео еще и Милинкович-Савич кричит)
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Это уже не новость. Это уже ежедневный фон бытия.
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ну теперь понятно почему роналду плакал.
даже в верблюд - стране, его не признают номером один.
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Троллинг 80го левела просто!:))💪💪💪 Над 🍓 уже угорают абсолютно все:))
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"Месси" это клич воина

"Сиииии" это клич нездорового 🐫
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Пустынного унижают абсолютно все: от Карлона до простых саудитов, ну кто он если не величайший?! 😂😂
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Месси виноват, как всегда подкупил напарников Роналду, чтобы те не забили послематчевые пенальти и оставили его без трофея. Да и весь стадион подкупил, чтобы они орали Месси, Месси, Месси:(
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Ответ Отец Абду
Месси виноват, как всегда подкупил напарников Роналду, чтобы те не забили послематчевые пенальти и оставили его без трофея. Да и весь стадион подкупил, чтобы они орали Месси, Месси, Месси:(
Месси назначил Аргентинского судью на матч:)
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а че Рон ?
ничего не показывал в этот раз?
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Ещё 1-2 проигранных турнира и весь состав Аль Хиляля будет кричать "Месси, Месси"
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Двое живут в одно время, но на разных континентах,одному очень повезло и с континентом и с болельщиками,другому очень не повезло ни с континентом ни с болельщиками.🥺
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Никогда не понимал слепой ненависти части пользователей сайта по отношению к Роналду. Упорно противопостовляют его и Месси. Два великих игрока, только пути к славе различны - Месси талант от Бога, Роналду сделал себя сам, трудяга каких единицы в футболе. Достиг всего чего хотел, денег немерено заработал, но в таком возрасте ещё находит радость в игре. Я им восхищаюсь.
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