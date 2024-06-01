Болельщики кричали «Месси! Месси!» на матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Насром» Роналду. Неймар и его друзья поддержали скандирования из ложи
Компания Неймара скандировала имя Лионеля Месси на матче с «Аль-Насром».
Нападающий «Аль-Хилаля», который восстанавливается от разрыва крестообразной связки, посетил финал Кубка короля Саудовской Аравии, который его команда выиграла у «Аль-Насра» Криштиану Роналду по пенальти.
Болельщики, как и во многих случаях до этого, скандировали «Месси! Месси!» Неймар с друзьями, сидевшие в ложе, несколько раз поддержали выкрики трибун.
У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.
Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше
Хорош уже писать эту чушь. Нет у него трофеев в Саудии. Никто же не считает трофеем Кубки Гампера, так и тут то же самое.
Месси в финалах 35+15 🇦🇷🥇🤴
Криштик в финалах 22+2 🇵🇹🐬🐓
50 голевых действий🤴 > 24 голевые действия🍓
даже в верблюд - стране, его не признают номером один.
"Сиииии" это клич нездорового 🐫
ничего не показывал в этот раз?