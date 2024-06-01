Болельщики кричали «Месси! Месси!» на матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Насром» Роналду. Неймар и его друзья поддержали скандирования из ложи

Компания Неймара скандировала имя Лионеля Месси на матче с «Аль-Насром».

Нападающий « », который восстанавливается от разрыва крестообразной связки, посетил финал Кубка короля Саудовской Аравии, который его команда выиграла у « » по пенальти.

Болельщики, как и во многих случаях до этого, скандировали « ! Месси!» с друзьями, сидевшие в ложе, несколько раз поддержали выкрики трибун.

У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше