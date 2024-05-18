Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси! Месси!» во время матча с «Аль-Насром» Роналду
В Саудовской Аравии снова скандировали имя Лионеля Месси на матче Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1). Роналду отличился результативной передачей на первой минуте, гости сравняли счет на 100-й.
На 27-й минуте португалец упустил возможность забить гол – партнер вывел его один на один с вратарем пасом с фланга, но мяч сорвался у Криштиану с ноги и прошел мимо ворот.
В конце игры в социальных сетях появился ролик, на котором Роналду сидит на газоне и выглядит деморализованным, а фанаты «Аль-Хилаля» скандируют «Месси! Месси!»
Фанаты Роналду живут в прошлом. После ухода из Реала и введения VAR у него 0 значимых трофеев и 0 значимых наград:)