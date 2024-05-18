Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси! Месси!» во время матча с «Аль-Насром» Роналду

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В Саудовской Аравии снова скандировали имя Лионеля Месси на матче Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1). Роналду отличился результативной передачей на первой минуте, гости сравняли счет на 100-й. 

На 27-й минуте португалец упустил возможность забить гол – партнер вывел его один на один с вратарем пасом с фланга, но мяч сорвался у Криштиану с ноги и прошел мимо ворот. 

В конце игры в социальных сетях появился ролик, на котором Роналду сидит на газоне и выглядит деморализованным, а фанаты «Аль-Хилаля» скандируют «Месси! Месси

22 комментария
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Может они их не различают? 😁
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Рон сам виноват, показал свою слабость, теперь это с ним навсегда.
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Ответ Ale88io
Полтора инвалида блеют "Месси". Во новость)) Думаю, сам Лео бы такого не одобрил. Месси - один из величайших футболистов мира, и точно странно использовать его имя только чтобы скандировать в качестве издевки)
ну извини, сколько уж собралось на великого Роналду посмотреть, столько и "блевали". Жаль, что только полтора
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Полтора инвалида блеют "Месси". Во новость)) Думаю, сам Лео бы такого не одобрил. Месси - один из величайших футболистов мира, и точно странно использовать его имя только чтобы скандировать в качестве издевки)
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Месси тоже на стадионах кричат «Роналду», но об этом не пишут.
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Ну и? Уже несколько раз эта новость была на других матчах
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Просто у них там проблемы с дикцией из-за фиников во рту. А скандировали они "Мессия".
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Ответ Gold Ballon D'Or
Фанаты Роналду скандировали: 5 ЛЧ 5 ЗМ Чемпион Европы и Победитель Лиги Нации Выиграл все трофеи в Англии, Испании и Италии 891+252 за карьеру Лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ
И худший в плей-офф ЧМ, Артёмка
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Когда-нибудь доведут старого
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Ответ Leon Petov
для Месси устраивают целые перфомансы: https://youtu.be/-F6mbbERsWQ?si=aOWSbG99IOoudViX
Целые перформансы - это 2 школьника с метровой тряпкой?
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Ответ Jan Paskel
ну извини, сколько уж собралось на великого Роналду посмотреть, столько и "блевали". Жаль, что только полтора
Вчера он провалил матч, хоть и сделал асист. Но по сезону он разрывает чемп, надо признать очевидное.
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Саудиты требовали от своих шейхов Месси, а привезли вечно второго...
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Комментарий удален модератором
И пусть скандируют. У них же комплексы. Они думают, что это как-то изменит ситуацию. Роналду лучший в истории. И доказал это везде, где он играл.
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Ответ Gold Ballon D'Or
Фанаты Роналду скандировали: 5 ЛЧ 5 ЗМ Чемпион Европы и Победитель Лиги Нации Выиграл все трофеи в Англии, Испании и Италии 891+252 за карьеру Лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ
Вывод:

Фанаты Роналду живут в прошлом. После ухода из Реала и введения VAR у него 0 значимых трофеев и 0 значимых наград:)
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Пусть Альнасровец7 знает своё место! Это я прошу заметить было на домашнем стадионе Альнасровца7
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Ответ Отшельник86
Месси тоже на стадионах кричат «Роналду», но об этом не пишут.
Видать не сильно и кричат раз не пишут. Ну или как там по методичке? Месси снова всех купил?
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