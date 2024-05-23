«В «Динамо» один за всех, все за одного. Не стали топить вратаря после ошибок». Воспитанник бело-голубых Алтунин о чемпионской гонке

Воспитанник академии «Динамо» Антон Алтунин пожелал команде выиграть золото РПЛ.

– Ты играл за «Динамо». Сейчас клуб как никогда близок к победе в – у тебя есть какие-то особенные чувства по этому поводу?

– Да, очень сильные. Когда я был в « », мы в дубле много раз становились чемпионами, но основной состав за все это время так и не смог стать первым. Буду очень рад за них.

– К вратарской линии команды есть вопросы. В частности, к , да и – не супернадежный...

– В «Динамо» один за всех, все за одного. Если были какие-то ошибки, в команде не стали топить вратаря, а стали искать что-то другое – например, больше забивать, чтобы у вратарей было меньше работы.

– Кто лучший игрок сезона?

– . На 100% хотел бы, чтобы он уехал в Европу. Больше всего ему подойдет Испания, поедет к Захаряну. Главное, чтобы была игровая практика. Надо идти по пути , – сказал полузащитник медиафутбольного « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.