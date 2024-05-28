Кобелев о вратарях «Динамо»: «Нужен тот, кто лучше Лещука и Шунина. Если в России такие и есть, они вряд ли перейдут в «Динамо»
Андрей Кобелев высказался о вратарской позиции в «Динамо».
«Если эту линию усиливать, то необходимо найти вратаря, который будет лучше, чем Игорь Лещук и Антон Шунин.
Но мне представляется, что если в России такие вратари и есть, то они вряд ли перейдут в «Динамо», – заявил бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев.
Кобелев о «Динамо»: «Единственная проблема – отсутствие лидера. Она так и осталась нерешенной, это одна из причин поражения в главном матче»