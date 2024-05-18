Пресс‑атташе «Локомотива» не позволил задать вопрос о Дзюбе: «Давайте про Артема не говорить, каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Пресс‑атташе «Локомотива» не дал журналисту задать вопрос об Артеме Дзюбе.

Железнодорожники дома обыграли «Факел» в матче 29‑го тура Мир РПЛ (2:0).

Хотел задать вопрос про Артема Дзюбу.

– Давайте про Артема не говорить, так как каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы. Спасибо.

Давайте все‑таки по игре, – прервал журналиста пресс‑атташе «Локомотива».

7 комментариев
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Спасибо за концовку того сезона, но надеюсь все же уйдёт и заберёт с собой своих неадекватных фанатов
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О Дзюбе либо хорошо, либо никак
+3
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+3
Так и есть потому что, зачем про лавочника спрашивать 🤷🏻‍♂️
+3
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+3
Ответ Константин Михайлович
Спасибо за концовку того сезона, но надеюсь все же уйдёт и заберёт с собой своих неадекватных фанатов
не заберет, потому что у Дзюбы нет фанатов)
+2
0
+2
Какой важный курица! Это твоя работа
+1
-1
0
Помер Максим - и чёрт с ним (с)
0
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