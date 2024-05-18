Пресс‑атташе «Локомотива» не позволил задать вопрос о Дзюбе: «Давайте про Артема не говорить, каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы»

Пресс‑атташе «Локомотива» не дал журналисту задать вопрос об Артеме Дзюбе.

Железнодорожники дома обыграли «Факел» в матче 29‑го тура Мир (2:0).

– Хотел задать вопрос про .

– Давайте про Артема не говорить, так как каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы. Спасибо.

Давайте все‑таки по игре, – прервал журналиста пресс‑атташе « ».