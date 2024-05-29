Бузова об уходе Дзюбы из «Локо»: «Артем – бесспорная легенда нашего футбола, его с огромным удовольствием заберет любой клуб. Такие профи должны играть как можно дольше»

Ольга Бузова прокомментировала уход Артема Дзюбы из «Локомотива».

Сегодня московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего.

« уже бесспорная легенда нашего футбола. Он сделал для него очень много. Я уверена, что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб.

Он не только суперзвезда футбола, но и шикарный футболист с огромным количеством наград. Я считаю, что такие профи, как Тема, должны играть как можно дольше», – сказала поп-исполнительница и телеведущая .