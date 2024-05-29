Бузова об уходе Дзюбы из «Локо»: «Артем – бесспорная легенда нашего футбола, его с огромным удовольствием заберет любой клуб. Такие профи должны играть как можно дольше»
Ольга Бузова прокомментировала уход Артема Дзюбы из «Локомотива».
Сегодня московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего.
«Артем уже бесспорная легенда нашего футбола. Он сделал для него очень много. Я уверена, что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб.
Он не только суперзвезда футбола, но и шикарный футболист с огромным количеством наград. Я считаю, что такие профи, как Тема, должны играть как можно дольше», – сказала поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова.
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