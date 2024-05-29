Бузова об уходе Дзюбы из «Локо»: «Артем – бесспорная легенда нашего футбола, его с огромным удовольствием заберет любой клуб. Такие профи должны играть как можно дольше»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Ольга Бузова Футбол

Ольга Бузова прокомментировала уход Артема Дзюбы из «Локомотива».

Сегодня московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего.

«Артем уже бесспорная легенда нашего футбола. Он сделал для него очень много. Я уверена, что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб.

Он не только суперзвезда футбола, но и шикарный футболист с огромным количеством наград. Я считаю, что такие профи, как Тема, должны играть как можно дольше», – сказала поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова.

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22 комментария
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Вы пьете коньяк по утрам?
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Аналитикам на заметку
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Новое шоу на СТС "Др@чим с Бузовой".
+6
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Стошнило, даже от фамилии.
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Ответ CaSpeR-13
Вы пьете коньяк по утрам?
Глотает сразу
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Ответ лоцман
Г-жа Бузова, объясните пожалуйста, как нам обустроить Россию?
По стандарту Дом-2
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Вот и мнения экспертов подъехали
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Будет у тебя на сцене играть с детским мячиком.
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Только не бузова ((( фуууу. 🤮
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Г-жа Бузова, объясните пожалуйста, как нам обустроить Россию?
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Ну раз Бузова так считает, то однозначно!
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Вот именно её-то мнения нам не хватало, Матч ТВ и Илья Учватов, что бы мы без вас делали.
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К Бузовой на подтанцовку.
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Авторитетное мнение
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что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб
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дротс?))
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Поп исполнительница и поп футболер спились фу тоесть спелись.
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Себе его забери, на Дом 3
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С чем и чем может играть Дзю, Оля не уточнила)
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С рекомендацией такой , такой, ну вобщем такой спецушки, очередь выстроилась.
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Ответ Roon95
Аналитикам на заметку
Это вы 👑👑👑 имели ввиду 🤔🤔🤔
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Оба на 🤐🤐🤐 кто тут ещё появился
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