Хейлунд о давлении: «МЮ» – такой большой клуб, АПЛ – огромная лига. Сперва было тяжело, сейчас не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят. Знаю, что хорош»

Расмус Хейлунд рассказал о трудностях в начале сезона из-за статуса «МЮ» и АПЛ.

20-летний на тот момент датский форвард был куплен у «Аталанты» прошлым летом за 75+10 млн евро. Он забил 15 голов в 41 матче во всех турнирах в дебютном сезоне, причем в АПЛ Расмус не мог отличиться до декабря.

« » – такой большой клуб, а АПЛ – такая огромная лига... Люди, очевидно, обращают на тебя больше внимания [после переезда], чем раньше.

Сперва мне было тяжело. Сейчас я гораздо спокойнее, больше не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят.

Я знаю, что я хороший футболист, если у меня будут шансы, я забью много голов», – сказал в интервью французскому журналисту Тимоте Пинону.