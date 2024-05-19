Хейлунд о давлении: «МЮ» – такой большой клуб, АПЛ – огромная лига. Сперва было тяжело, сейчас не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят. Знаю, что хорош»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд рассказал о трудностях в начале сезона из-за статуса «МЮ» и АПЛ.

20-летний на тот момент датский форвард был куплен у «Аталанты» прошлым летом за 75+10 млн евро. Он забил 15 голов в 41 матче во всех турнирах в дебютном сезоне, причем в АПЛ Расмус не мог отличиться до декабря.

«Манчестер Юнайтед» – такой большой клуб, а АПЛ – такая огромная лига... Люди, очевидно, обращают на тебя больше внимания [после переезда], чем раньше.

Сперва мне было тяжело. Сейчас я гораздо спокойнее, больше не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят.

Я знаю, что я хороший футболист, если у меня будут шансы, я забью много голов», – сказал Хейлунд в интервью французскому журналисту Тимоте Пинону.

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6 комментариев
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Похоже болезнь 7Хага заразна…
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На фоне того ужаса, что творится в МЮ.. до тебя просто руки не доходят.. а так бы объяснили, что медленно прогрессируешь, мало забиваешь и прочее.
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Хойлунд был хорош для Сериала, но для АПЛ еще есть куда расти.
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Когда его перестанут игнорить остальные, даже Бруно по привычке продолжает раздавать больше на фланги, чем в центр, тогда он начнёт забивать намного больше.
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