Тен Хаг о Хейлунде: «Несправедливо оценивать его так же, как Кейна, они очень разные. У «МЮ» появился потенциально очень сильный игрок на позиции нападающего, но нужно время»

Эрик тен Хаг высказался о Расмусе Хейлунде.

«У нас было несколько хороших вариантов, помимо . Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы бы хотели подписать, но не смогли. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что это талант.

Да, забил бы 30 голов. Я думаю, что Расмус добьется этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать их, потому что они очень разные.

Но в случае с Хейлундом у нас появился потенциально очень сильный [игрок] на позиции нападающего прошлым летом, мы очень довольны. Но ему также нужно время, чтобы адаптироваться, и мы очень рады, что он показал свои возможности, забивая голы», – сказал главный тренер «МЮ».

Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»