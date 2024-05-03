Тен Хаг о Хейлунде: «Несправедливо оценивать его так же, как Кейна, они очень разные. У «МЮ» появился потенциально очень сильный игрок на позиции нападающего, но нужно время»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о Расмусе Хейлунде.

«У нас было несколько хороших вариантов, помимо Расмуса Хейлунда. Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы бы хотели подписать, но не смогли. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что это талант.

Да, Харри Кейн забил бы 30 голов. Я думаю, что Расмус добьется этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать их, потому что они очень разные.

Но в случае с Хейлундом у нас появился потенциально очень сильный [игрок] на позиции нападающего прошлым летом, мы очень довольны. Но ему также нужно время, чтобы адаптироваться, и мы очень рады, что он показал свои возможности, забивая голы», – сказал главный тренер «МЮ».

Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»

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5 комментариев
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Тоже так считаю. Несправедливо сравнивать. Один забивает, второй нет .
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Учитывая все проблемы команды в игре в целом то, что на Хейлунда очень мало играют он вполне неплохо себя проявляет. Плюс ему всего 21 год. Летом казалось, что лучше бы взяли Рамуша или Коло Муани, чем ноунейма из Аталанты, а оно вон как оказалось.
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Кто в адекватном состоянии будет их сравнивать ??!!
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Хецлунд донный игрок, у меня всё
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Учитывая все проблемы команды в игре в целом то, что на Хейлунда очень мало играют он вполне неплохо себя проявляет. Плюс ему всего 21 год. Летом казалось, что лучше бы взяли Рамуша или Коло Муани, чем ноунейма из Аталанты, а оно вон как оказалось.
Ну, справедливости ради, от Рамуша выхлоп был бы больше. Другое дело, что МЮ уже растерял былую славу и, кроме талантов, туда мало кто согласится прийти в настоящий момент.
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