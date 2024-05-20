Невилл о Хейлунде: «Я сочувствовал Расмусу – он не знал рисунка матчей. В «МЮ» невозможно быть центрфорвардом, пока игра не стабилизируется»

Гари Невилл высказался о проблемах в атаке «Манчестер Юнайтед».

«Я сочувствовал , когда смотрел матчи. Вы говорили о трудностях, с которыми «Юнайтед» столкнулся в этом сезоне, выставляя одну и ту же четверку защитников. Но в атаке происходит то же самое.

Хейлунд не знает, каков рисунок игры, будут фланговые игроки смещаться к линии [штрафной] или вглубь. Можно заметить, что он все время совершает хорошие забегания, но потом фланговый игрок смещается назад, и начинается серия из 15 пасов. В другой раз он попытается отработать вместе с командой, и это неизбежно приведет к тому, что вингер решит отправиться в штрафную.

Пока «Юнайтед» не стабилизирует игру, здесь будет невозможно играть на позиции центрфорварда», – сказал бывший игрок « ».