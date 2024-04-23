Хейлунд конфликтовал с Далотом и жаловался тен Хагу, что Бруну редко пасует ему. Тренерский штаб «МЮ» посоветовал форварду уладить конфликт – впоследствии игроки помирились (Daily Mail)

У Расмуса Хейлунда возникали конфликты с партнерами по «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, ранее в этом сезоне Хейлунд жаловался Эрику тен и его ассистентам, что недостаточно часто отдает ему передачи. Кроме того, у датского форварда возник конфликт с во время матча с «Копенгагеном» в чемпионов (3:4) – при этом Фернандеш встал на сторону соотечественника.

Отмечается, что на фоне возникших разногласий тренерский штаб «МЮ» посоветовал уладить конфликт напрямую. Вскоре после этого форвард помирился с Далотом и Бруну, после чего обстановка в коллективе вновь наладилась.

Хейлунд перешел в «МЮ» из «Аталанты» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он отметился 7 голами и 2 ассистами в 24 играх АПЛ. Подробная статистика форварда – здесь.