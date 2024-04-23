Хейлунд конфликтовал с Далотом и жаловался тен Хагу, что Бруну редко пасует ему. Тренерский штаб «МЮ» посоветовал форварду уладить конфликт – впоследствии игроки помирились (Daily Mail)
У Расмуса Хейлунда возникали конфликты с партнерами по «Манчестер Юнайтед».
По данным Daily Mail, ранее в этом сезоне Хейлунд жаловался Эрику тен Хагу и его ассистентам, что Бруну Фернандеш недостаточно часто отдает ему передачи. Кроме того, у датского форварда возник конфликт с Диогу Далотом во время матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (3:4) – при этом Фернандеш встал на сторону соотечественника.
Отмечается, что на фоне возникших разногласий тренерский штаб «МЮ» посоветовал Хейлунду уладить конфликт напрямую. Вскоре после этого форвард помирился с Далотом и Бруну, после чего обстановка в коллективе вновь наладилась.
Хейлунд перешел в «МЮ» из «Аталанты» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он отметился 7 голами и 2 ассистами в 24 играх АПЛ. Подробная статистика форварда – здесь.
А по Хойлунду скажу, что парень очень толковый, и ему действительно очень мало помогают. Что Рэш, что Гарначо слишком много берут на себя. И если малой еще может научиться, то на депутата надежды уже нет.
- Коуч, мы не отработали ни одной комбнации, не знаем как играть и нашему нападающему совсем не пасуют.
- Ну вы как-нибудь сами разберитесь (с)
А потом сектанты лысого приходят в комменты и рассказывают сказки про плохих игроков и хорошего тренера, который правда в какой аспект не ткни - ни за что не отвечает
Я сейчас тоже натяну сову на глобус - конфликт Санчо и Эрика сделал Джейдона сильнее и теперь он разрывает Бундеслигу и ЛЧ сделав аж 2+1 в 15 матчах