Хейлунд конфликтовал с Далотом и жаловался тен Хагу, что Бруну редко пасует ему. Тренерский штаб «МЮ» посоветовал форварду уладить конфликт – впоследствии игроки помирились (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Диогу Далот Расмус Хейлунд Футбол

У Расмуса Хейлунда возникали конфликты с партнерами по «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, ранее в этом сезоне Хейлунд жаловался Эрику тен Хагу и его ассистентам, что Бруну Фернандеш недостаточно часто отдает ему передачи. Кроме того, у датского форварда возник конфликт с Диогу Далотом во время матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (3:4) – при этом Фернандеш встал на сторону соотечественника.

Отмечается, что на фоне возникших разногласий тренерский штаб «МЮ» посоветовал Хейлунду уладить конфликт напрямую. Вскоре после этого форвард помирился с Далотом и Бруну, после чего обстановка в коллективе вновь наладилась.

Хейлунд перешел в «МЮ» из «Аталанты» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он отметился 7 голами и 2 ассистами в 24 играх АПЛ. Подробная статистика форварда – здесь.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пасуют все еще чаще чем Рэшфорд
+12
-1
+11
Наверно Хааг превзошёл всех тренеров вместе взятых после САФа по количеству таких инцидентов в команде.
+12
-2
+10
Такие сливы точно говорят о том, что в раздевалке не всё ок.
А по Хойлунду скажу, что парень очень толковый, и ему действительно очень мало помогают. Что Рэш, что Гарначо слишком много берут на себя. И если малой еще может научиться, то на депутата надежды уже нет.
+7
0
+7
Классно тренировки у хага проходят :)

- Коуч, мы не отработали ни одной комбнации, не знаем как играть и нашему нападающему совсем не пасуют.
- Ну вы как-нибудь сами разберитесь (с)

А потом сектанты лысого приходят в комменты и рассказывают сказки про плохих игроков и хорошего тренера, который правда в какой аспект не ткни - ни за что не отвечает
+6
-1
+5
А извинения перед лысым были, за то что побеспокоил?
+5
0
+5
Ответ Yu123
пасуют все еще чаще чем Рэшфорд
Маркус будет получше бревна Антони, которого взяли непонятно за какие заслуги за 100 млн....
+7
-4
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Маркус будет получше бревна Антони, которого взяли непонятно за какие заслуги за 100 млн....
вряд ли
+2
0
+2
Не магнит 🧲 получается
+1
0
+1
Ответ Дима
Наверно Хааг превзошёл всех тренеров вместе взятых после САФа по количеству таких инцидентов в команде.
Суммарно вряд ли - только у Маура были конфликты с Погба, Шоу и Мхитаряном
+2
-1
+1
не знаю, как там с Бруну было, но Далот явно не со зла не пасовал, это у него просто не получалось. Он же не может нормально пас отдать, а Хейлунд видимо, думал, что тот специально.
0
0
0
Ответ Ashan Sorokin
Мхитарян все свои евро трофеи выиграл с моуром ,где сейчас погба и что он дал Юнайтед как игрок ,шоу стал только сильнее
Как это противоречит тому что конфликты были?)

Я сейчас тоже натяну сову на глобус - конфликт Санчо и Эрика сделал Джейдона сильнее и теперь он разрывает Бундеслигу и ЛЧ сделав аж 2+1 в 15 матчах
0
0
0
Ответ Макс Голубцов
Как это противоречит тому что конфликты были?) Я сейчас тоже натяну сову на глобус - конфликт Санчо и Эрика сделал Джейдона сильнее и теперь он разрывает Бундеслигу и ЛЧ сделав аж 2+1 в 15 матчах
Во только в твоём случае это будет именно натягивание)
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Во только в твоём случае это будет именно натягивание)
Изначально я писал только о факте конфликтов. А Ашан зачем-то решил указать на следствия этих конфликтов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий