Директор «Баварии» о Компани: «Венсан голоден до побед, мы вместе хотим добиться успеха»

Макс Эберль высказался о назначении Венсана Компани на пост тренера «Баварии».

«Мы очень рады, что подписали в «Баварию». В наших с ним разговорах мы сразу нашли общий язык. Он ясно продемонстрировал нам, насколько заинтересован в работе в «Баварии», как сильно хочет ею заняться.

Венсан Компани голоден до побед и приносит этот менталитет с собой: как игрок он был ведущей фигурой в международном футболе на высшем уровне, а также добился успехов в качестве тренера.

Нам бы хотелось видеть стабильность на этой позиции. Вместе с ним мы хотим многого добиться в «Баварии», добиться успеха, конечно же», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба.

Компани возглавил «Баварию», контракт – до 2027 года