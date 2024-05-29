Директор «Баварии» о Компани: «Венсан голоден до побед, мы вместе хотим добиться успеха»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Макс Эберль Футбол

Макс Эберль высказался о назначении Венсана Компани на пост тренера «Баварии».

«Мы очень рады, что подписали Венсана Компани в «Баварию». В наших с ним разговорах мы сразу нашли общий язык. Он ясно продемонстрировал нам, насколько заинтересован в работе в «Баварии», как сильно хочет ею заняться.

Венсан Компани голоден до побед и приносит этот менталитет с собой: как игрок он был ведущей фигурой в международном футболе на высшем уровне, а также добился успехов в качестве тренера.

Нам бы хотелось видеть стабильность на этой позиции. Вместе с ним мы хотим многого добиться в «Баварии», добиться успеха, конечно же», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба.

Компани возглавил «Баварию», контракт – до 2027 года

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11 комментариев
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Просто вы хотите слить его через год, попытавшись договориться либо с Пепом, либо с Клоппом…
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Брутальный мужик Шон Дайч столько сезонов играя практически одними англичанами в составе держал их на плаву в АПЛ и никогда не интересовал как тренер грандов европейского футбола. Компани играя практически одними легионерами сразу же отправился с Бернли обратно в Чемпиошип и его подписывает Бавария. Парадокс из парадоксов.
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Компани голоден до побед. А вам пофиг какой сушняк у фанатов?
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Можно поздравить Байер со следующим чемпионством!
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Харри Кейн с момента своего прихода в Баварию и по сей день: дорогой дневник, мне не подобрать слов...
Пусть уж получится хоть что-то у Венсана, хотя бы ради трофейных целей Харри😁
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Уже после первого круга будет понятен размер и качество голода.
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Самого голодного нашли.
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Ответ no_one_perfect
Просто вы хотите слить его через год, попытавшись договориться либо с Пепом, либо с Клоппом…
Если Пеп одобрил его тогда он и заменит Компани если будет провал. Посмотрим, может и мокрый пистолет пристрелит????
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