Эберль о Компани: «Один из самых интересных тренеров Европы. «Бавария» нашла подходящего специалиста на ближайшие годы»

Макс Эберль высказался о назначении Венсана Компани на пост тренера «Баварии».

«Я очень рад, что с Винсентом все сложилось. Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Он очень молодой специалист. Мы сразу обнаружили, что у нас одинаковое представление об игре, о следующих шагах, которые нам необходимо предпринять. Мы с нетерпением ждем новой энергии, новой силы и, надеюсь, нового успеха.

В последнее время у нас были большие колебания, касающиеся тренерской позиции. Мы хотим, чтобы это изменилось, тренер – очень важный человек в клубе. У нас есть прекрасная возможность снова стать единым целым. Теперь у нас молодой тренер с уже четырехлетним опытом работы. Нас впечатлила сила его личности и мы хотим держаться друг за друга. Мы хотим долго работать вместе и вместе все преодолеем.

У него есть все, кроме опыта работы тренером на самом высоком уровне. Его стиль игры и то, как он реализует свои идеи, подходят «Баварии». Мы хотим быть активными на поле, с мячом и без него.

После обсуждений с Венсаном мы с Кристофом [Фройндом] были раздражены тем, что не начали эти переговоры шесть недель назад. Тогда вам [медиа] не о чем было бы писать. По моему мнению, мы нашли подходящего тренера для «Баварии» на ближайшие годы», – заявил спортивный директор «Баварии».

Директор «Баварии» о Компани: «Венсан голоден до побед, мы вместе хотим добиться успеха»