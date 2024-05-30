Эберль о Компани: «Один из самых интересных тренеров Европы. «Бавария» нашла подходящего специалиста на ближайшие годы»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Макс Эберль высказался о назначении Венсана Компани на пост тренера «Баварии».

«Я очень рад, что с Винсентом все сложилось. Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Он очень молодой специалист. Мы сразу обнаружили, что у нас одинаковое представление об игре, о следующих шагах, которые нам необходимо предпринять. Мы с нетерпением ждем новой энергии, новой силы и, надеюсь, нового успеха.

В последнее время у нас были большие колебания, касающиеся тренерской позиции. Мы хотим, чтобы это изменилось, тренер – очень важный человек в клубе. У нас есть прекрасная возможность снова стать единым целым. Теперь у нас молодой тренер с уже четырехлетним опытом работы. Нас впечатлила сила его личности и мы хотим держаться друг за друга. Мы хотим долго работать вместе и вместе все преодолеем.

У него есть все, кроме опыта работы тренером на самом высоком уровне. Его стиль игры и то, как он реализует свои идеи, подходят «Баварии». Мы хотим быть активными на поле, с мячом и без него.

После обсуждений с Венсаном мы с Кристофом [Фройндом] были раздражены тем, что не начали эти переговоры шесть недель назад. Тогда вам [медиа] не о чем было бы писать. По моему мнению, мы нашли подходящего тренера для «Баварии» на ближайшие годы», – заявил спортивный директор «Баварии».

Директор «Баварии» о Компани: «Венсан голоден до побед, мы вместе хотим добиться успеха»

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10 комментариев
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Так же говорили про Нагельсмана 😂
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На десятки лет вперёд !
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А если у него пойдет и Кейн возьмет титулы с командой сколько тут переобуется ?
P.S. Я сам пока скептик
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Интересно,весь сезон продержится?))
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Ну логично, что чувак нахваливает тренера, которого сам же и продавил через свое руководство. А там посмотрим.
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Я надеюсь, что у Компани все получится, но какой же он подходящий тренер, почти ни один тренер-победитель из чемпионшипа так и не стал топом, в АПЛ вполне мог бороться хотя бы за топ 13, но даже Лутон не обогнали. Авантюра, конечно, дикая
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Бавария рискнула, конечно, взяв Компани. Тот практически с корабля на бал залетел в тренерскую профессию сразу же после карьеры игрока. Время покажет на красное ли поставил спортдир Баварии либо на зеро.
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Руммениге ( хотя скорее Хеннес ) во всем виноват или просто настал неизбежный для любой структуры кризис ?
Или там вообще весь совет обезумел и превратился в какого-то коллективного Федина , поэтому и все более-менее обученные тренеры в ужасе шарахаются от Баварии ?
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Баварии нужен не интересный тренер а высококлассный профессионал
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А все же какую гениальную операцию провернула Бавария, чтобы урвать этого самого интересного топа..

Два месяца делали всем предложения о работе, мол, вот как сильно не заинтересованы в Компани.. И когда все потеряли бдительность, буквально увели из под носа короля Чемпионшипа у Барсы, Сити, Челси и Спартака..
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