Гасилин о суперфинале Кубка России: «Увидим если не разгром, то полное доминирование «Зенита». «Балтика» не сможет долго отстаивать, Латыношок не всесильный»
Алексей Гасилин считает, что «Зенит» обыграет «Балтику» в суперфинале Кубка.
Суперфинал Фонбет Кубка России пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» вышел в суперфинал как победитель Пути РПЛ, «Балтика» – победитель Пути регионов.
«Предполагаю, что финал будет достаточно легким для «Зенита». Мы увидим не то, что разгром, но полное доминирование команды Семака.
Думаю, «Балтика» не сможет так долго отстаивать, как это было в игре с «Ростовом». Мы помним, сколько моментов было у ростовской команды и у «Спартака» в играх с «Балтикой».
Наверное, Латышонок все‑таки не всесильный, игроки «Зенита» пару мячей ему должны забить», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.
Сейчас они злые, терять им нечего, а возможность блеснуть в финале это шанс на приглашение в команду РПЛ.
А Зенит ещё не факт что отошёл от похмелья. После такого тяжёлого сезона будет сложно собраться на матч Кубка, тем более если хотя бы треть команды праздновала так, как это делал Вендел, то на поле в воскресенье они выйдут слегка пошатываясь.
2:0 или 3:1 - самые реальные исходы данного матча.