Гасилин о суперфинале Кубка России: «Увидим если не разгром, то полное доминирование «Зенита». «Балтика» не сможет долго отстаивать, Латыношок не всесильный»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Алексей Гасилин Евгений Латышонок Матч ТВ Футбол

Алексей Гасилин считает, что «Зенит» обыграет «Балтику» в суперфинале Кубка.

Суперфинал Фонбет Кубка России пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» вышел в суперфинал как победитель Пути РПЛ, «Балтика» – победитель Пути регионов.

«Предполагаю, что финал будет достаточно легким для «Зенита». Мы увидим не то, что разгром, но полное доминирование команды Семака.

Думаю, «Балтика» не сможет так долго отстаивать, как это было в игре с «Ростовом». Мы помним, сколько моментов было у ростовской команды и у «Спартака» в играх с «Балтикой».

Наверное, Латышонок все‑таки не всесильный, игроки «Зенита» пару мячей ему должны забить», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.

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7 комментариев
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Вообще может быть что угодно. Балтика хоть и вылетела, но играли то они отлично, против того же Локо насоздавали вагон моментов.
Сейчас они злые, терять им нечего, а возможность блеснуть в финале это шанс на приглашение в команду РПЛ.
А Зенит ещё не факт что отошёл от похмелья. После такого тяжёлого сезона будет сложно собраться на матч Кубка, тем более если хотя бы треть команды праздновала так, как это делал Вендел, то на поле в воскресенье они выйдут слегка пошатываясь.
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+1
Трудно не согласиться.
2:0 или 3:1 - самые реальные исходы данного матча.
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Зенит играл в финалах кубка с аутсайдерами: и с Химками, и с Сибирью. Не очень-то просто было выиграть.
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Лешонок один не вытянет
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Будет битва за титул - у нас же нет лучшего тренера года Личка!
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