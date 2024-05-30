Гасилин о суперфинале Кубка России: «Увидим если не разгром, то полное доминирование «Зенита». «Балтика» не сможет долго отстаивать, Латыношок не всесильный»

Алексей Гасилин считает, что «Зенит» обыграет «Балтику» в суперфинале Кубка.

Суперфинал Фонбет Кубка России пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. « » вышел в суперфинал как победитель Пути РПЛ, « » – победитель Пути регионов.

«Предполагаю, что финал будет достаточно легким для «Зенита». Мы увидим не то, что разгром, но полное доминирование команды .

Думаю, « » не сможет так долго отстаивать, как это было в игре с « ». Мы помним, сколько моментов было у ростовской команды и у « » в играх с «Балтикой».

Наверное, Латышонок все‑таки не всесильный, игроки « » пару мячей ему должны забить», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.