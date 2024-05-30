«МЮ» интересен Чалоба. «Челси» оценивает защитника в 25 млн фунтов (The Independent)

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер Трево Чалобы из «Челси».

Столкнувшись с многочисленными травмами защитников, а также из-за ухода Рафаэля Варана, манчестерский клуб оценивает варианты, которые могут усилить линию защиты в следующем сезоне.

«Челси» готов расстаться с Чалобой по финансовым соображениям, клуб оценивает игрока в 25 млн фунтов, сообщает The Independent. «Юнайтед» оценивает предложение, так как новое руководство планирует пересмотреть подход к трансферной политике.

Подразумевается, что в этой области необходимо радикальное улучшение, так как ряд неверных решений привел к наличию раздутой команды с высокими зарплатами. Манкунианцы хотят перенять подход успешных клубов, в основном подписывая игроков моложе 25 лет из-за потенциала роста и соответствия современным требованиям прессинга. Чалоба соответствует этим критериям, хотя в июле ему исполняется 25 лет.

В текущем сезоне защитник принял участие в 13 матчах АПЛ, отметившись одним голом. Его полная статистика доступна здесь.