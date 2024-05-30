Гершкович о Станковиче в «Спартаке»: «Есть много наших тренеров с хорошим футбольным прошлым. Надо приглашать и терпеть. А руководители не хотят терпеть»
Михаил Гершкович не уверен, что Деян Станкович подходит «Спартаку».
О назначении сербского специалиста красно-белые объявили в середине мая. Тренерскую карьеру 45-летний специалист начал десять лет назад. Помимо завоевания двух Кубков Сербии, он трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в национальной лиге, а также победил в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».
«Меня настораживает, что приглашают сегодня тренеров, которые ничем себя не зарекомендовали, без какой-то биографии, прежде всего победной биографии.
Вот, например, кто придумал пригласить Гильермо Абаскаля в «Спартак»? В клуб с большими традициями. То же самое можно сказать о многих приглашениях.
Сейчас я тоже не уверен, что «Спартак» выбрал правильный путь. Станкович – великий футболист, но он себя практически никак не проявил. Та же «Црвена Звезда» практически всегда становится чемпионом, кто бы там ни работал. Я не против того, чтобы приглашать хороших тренеров, у которых можно научиться. Но, к сожалению, приглашают иногда непонятно кого.
У нас очень много наших тренеров с хорошим футбольным прошлым. Надо терпеть, приглашать и терпеть. А складывается такое впечатление, что руководители не хотят терпеть – надо сегодня назначить, а завтра уже побеждать. Так не бывает», – отметил председатель объединения отечественных тренеров по футболу.
Ничем её не вытравить из советского человека.
Для них, быть русским - терпеть, страдать.
Борьба за чемпионство пару раз с итоговым серебром но хоть борьба , и лучший результат спартака в еврокубках в 21 веке , 1/4 в ле
Но также был позор от Санкт Галлена , но в сравнение с другими отечественными физруками все равно достойно