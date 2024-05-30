Гершкович о Станковиче в «Спартаке»: «Есть много наших тренеров с хорошим футбольным прошлым. Надо приглашать и терпеть. А руководители не хотят терпеть»

Михаил Гершкович не уверен, что Деян Станкович подходит «Спартаку».

О назначении сербского специалиста красно-белые объявили в середине мая. Тренерскую карьеру 45-летний специалист начал десять лет назад. Помимо завоевания двух Кубков Сербии, он трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в национальной лиге, а также победил в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

«Меня настораживает, что приглашают сегодня тренеров, которые ничем себя не зарекомендовали, без какой-то биографии, прежде всего победной биографии.

Вот, например, кто придумал пригласить Гильермо Абаскаля в « »? В клуб с большими традициями. То же самое можно сказать о многих приглашениях.

Сейчас я тоже не уверен, что «Спартак» выбрал правильный путь. Станкович – великий футболист, но он себя практически никак не проявил. Та же «Црвена Звезда» практически всегда становится чемпионом, кто бы там ни работал. Я не против того, чтобы приглашать хороших тренеров, у которых можно научиться. Но, к сожалению, приглашают иногда непонятно кого.

У нас очень много наших тренеров с хорошим футбольным прошлым. Надо терпеть, приглашать и терпеть. А складывается такое впечатление, что руководители не хотят терпеть – надо сегодня назначить, а завтра уже побеждать. Так не бывает», – отметил председатель объединения отечественных тренеров по футболу.