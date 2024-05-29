Мостовой об уходе Слишковича из «Спартака»: «Верните Абаскаля!»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.

«Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию? Верните Абаскаля!

Пойду ли я работать в штаб Станковича, если позовут? Конечно. Это бы всем пошло на пользу», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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26 комментариев
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Сашка похоже везде готов пойти, если позовут! Жаль только никто не зовет, чтобы увидеть воочию его тренерский гений....
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Я так смотрю, Мостовой смирился со своей ролью шута
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Ответ NickN
Я так смотрю, Мостовой смирился со своей ролью шута
Не оскорбляйте шутов такими сравнениями
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Хватит ему звонить
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Абаскалю икается не по детски 😁
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Да он тролль!)
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Пусть к Абаскалю царь едет, если жить без него не может, его вроде в Гранаду назначают главным тренером...
https://football24.ru/allnews/spain/la-liga/218831-skromnyj-ispanskij-klub-mozhet-naznachit-abaskalja.html
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А эти "все, кому это пойдёт на пользу" сейчас с Мостовым в одной комнате?
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Верните царю молодость, тогда он был популярный, играл в Испании, а сейчас никому не нужен и чрезмерное, высокое чсв, его просто пожирает.
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Кстати, связка тренера и бывшего футболиста Абаскаль-Мостовой была бы весьма любопытна.
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Ответ Aleksey Yashin
Да он тролль!)
М у м и т р о л л ь.
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Ответ Toha1090
Верните царю молодость, тогда он был популярный, играл в Испании, а сейчас никому не нужен и чрезмерное, высокое чсв, его просто пожирает.
В Испании его до сих пор каждая собака знает.
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Ответ Ovi174
Сашка похоже везде готов пойти, если позовут! Жаль только никто не зовет, чтобы увидеть воочию его тренерский гений....
Его звали куда-то в лучшую лигу мира, царь не пошёл - считает себя выше этого
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Ответ Ovi174
Сашка похоже везде готов пойти, если позовут! Жаль только никто не зовет, чтобы увидеть воочию его тренерский гений....
Я думаю в случае со Спартаком даже назначение Мостового во вред не пойдёт. Никак вообще. Поэтому почему бы не рискнуть? Хотел бы посмотреть
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Я зову Вас помочь мне на даче , забор поставить
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какое вообще имеет право Мостовой постоянно обращаться и подвергать критике их профессионализм, к людям, к которым он не имеет никакого отношения? Можно один раз высказать свое мнение и успокоиться, а так можно и под статью попасть.
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Почему 🥺 Мостового ни куда не зовут? Он будет вести себя как Царь 🤴 и всех поучать. Это нафиг ни кому не нужно. Да еще заработал в последнее время репутацию шута. Зачем это клубам? Над Спартаком итак все угорают.
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А зачем ты нужен в штабе Станковича? Мяч чеканить будешь и рассказывать, что ты 30 лет в футболе?
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Позовите Мостового хотя бы маскотом, будет бегать в костюме Гладиатора, дичь нести. Все довольны будут - и Царь в структуре клуба, и народу весело)
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Метаироничный Царь
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Да Мостовой трус,поэтому ни куда не идёт.Ссыкло.
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