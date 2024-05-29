Мостовой об уходе Слишковича из «Спартака»: «Верните Абаскаля!»

Александр Мостовой высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.

« ушел из « » по собственному желанию? Верните Абаскаля!

Пойду ли я работать в штаб , если позовут? Конечно. Это бы всем пошло на пользу», – сказал бывший полузащитник сборной России.