Мостовой об уходе Слишковича из «Спартака»: «Верните Абаскаля!»
Александр Мостовой высказался об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».
Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.
«Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию? Верните Абаскаля!
Пойду ли я работать в штаб Станковича, если позовут? Конечно. Это бы всем пошло на пользу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
https://football24.ru/allnews/spain/la-liga/218831-skromnyj-ispanskij-klub-mozhet-naznachit-abaskalja.html