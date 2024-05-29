Колосков об уходе Слишковича: «Жалею. Он принял «Спартак» в непростое время, но смог всех успокоить и наладить игру. У Абаскаля постоянная неразбериха – одних поставит, потом посадит»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Р-Спорт Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Вячеслав Колосков выразил сожаление по поводу ухода Владимира Слишковича из «Спартака».

Боснийский тренер покинул московский клуб по собственному желанию.

«Мне нравилось, как работал Слишкович. Он принял команду в непростое время, команда была взбудораженная, возбужденная, но он молодец, смог всех успокоить, определить состав и наладить игру. А то Абаскаль постоянно всех дергал: то одних поставит, потом их посадит, других выведет на поле, постоянная неразбериха.

Я считал, что Слишкович останется и будет помогать Станковичу. В общем, я жалею об этом решении», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: «Не вопрос денег, он хочет попробовать себя главным тренером. Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»

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9 комментариев
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Конечно жалко, но удачи Владимиру!!!
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Если смотреть все матчи, то у Слишковича тоже постоянно ротации были, тоже неразбериха, это обусловлено уровнем команды, много игроков среднего уровня, поэтому пытаются найти система, при которой они могли бы перекрывать минусы друг друга. Кто бы не пришел тренером, без усилений и избавлений от шлака, результатов не добиться. Промес пол сезона только отыграл, но и этого хватило быть в числе лучших нападающих команды. Гуарирапа за весну забил больше чем Соболев за сезон, а Касьера чуть ли не за один матч. Зиньковский 0 передач за сезон, Глушенков 16! Файзуллаев проводя первый сезон отдал 7 передач! Откуда будут победы, если атака вообще отсутствует!
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С одной стороны,двум хозяйкам на одной кухне не ужиться.С другой,поляна для Станковича очищена,но уменьшает его право на ошибки....
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Слишковичу хочется пожелать только удачи, но чтобы прям-таки "наладил и успокоил" - нет. Первые матчи выдали на эмоциях, потом опять невнятно пошло.
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Всех не посадишь при всем желании !
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Жаль, если что проверенного достойного преемника у Станковича не будет, хотя может вернётся ещё к тому времени....
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Он действительно хочет быть главным тренером. Я его понимаю. Это его выбор, который уважаю. Искренне желаю ему в этом успехов.
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Ответ OldRedWhite
Всех не посадишь при всем желании !
хорошо что ты не у власти, а то бы у многих небо в клеточку было
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Если смотреть все матчи, то у Слишковича тоже постоянно ротации были, тоже неразбериха, это обусловлено уровнем команды, много игроков среднего уровня, поэтому пытаются найти система, при которой они могли бы перекрывать минусы друг друга. Кто бы не пришел тренером, без усилений и избавлений от шлака, результатов не добиться. Промес пол сезона только отыграл, но и этого хватило быть в числе лучших нападающих команды. Гуарирапа за весну забил больше чем Соболев за сезон, а Касьера чуть ли не за один матч. Зиньковский 0 передач за сезон, Глушенков 16! Файзуллаев проводя первый сезон отдал 7 передач! Откуда будут победы, если атака вообще отсутствует!
Я бы еще задавался вопросом а они когда покупали отсматривали игроков?
Медина до сих пор для меня непонятный пассажир, Бонгонда в позиционной атаке никакой а против Спартака в большинстве так и играют, Угальде оставляет хорошее впечатление ему нужен гол хороший рабочий гол
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