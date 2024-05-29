Колосков об уходе Слишковича: «Жалею. Он принял «Спартак» в непростое время, но смог всех успокоить и наладить игру. У Абаскаля постоянная неразбериха – одних поставит, потом посадит»
Вячеслав Колосков выразил сожаление по поводу ухода Владимира Слишковича из «Спартака».
Боснийский тренер покинул московский клуб по собственному желанию.
«Мне нравилось, как работал Слишкович. Он принял команду в непростое время, команда была взбудораженная, возбужденная, но он молодец, смог всех успокоить, определить состав и наладить игру. А то Абаскаль постоянно всех дергал: то одних поставит, потом их посадит, других выведет на поле, постоянная неразбериха.
Я считал, что Слишкович останется и будет помогать Станковичу. В общем, я жалею об этом решении», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: «Не вопрос денег, он хочет попробовать себя главным тренером. Владимир считает, что команде спокойнее начинать сезон с новым тренером»
Медина до сих пор для меня непонятный пассажир, Бонгонда в позиционной атаке никакой а против Спартака в большинстве так и играют, Угальде оставляет хорошее впечатление ему нужен гол хороший рабочий гол