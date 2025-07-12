Пепа освистали на концерте Oasis, когда Лиам Галлахер назвал его «величайшим, ## ###, тренером всех времен» и посвятил песню. Ноэль спросил: «Кого вы, #####, освистываете?»

Пепа Гвардиолу освистали на концерте Oasis.

Главный тренер «Манчестер Сити» посетил концерт британской группы в Манчестере.

Во время выступления Лиам Галлахер объявил со сцены: «Следующая песня посвящается величайшему, ## ### (на хрен – Спортс’‘), тренеру всех времен – мистеру Пепу Гвардиоле». После этого прозвучала композиция «D’You Know What I Mean?».

В момент обращения к Гвардиоле часть толпы начала свистеть.

«Кого вы, ##### (блин – Спортс’‘), освистываете?» – спросил Ноэль Галлахер.

Братья Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити ». В 2016 году Ноэль стал первым, кто взял интервью у Гвардиолы после его назначения главным тренером «Сити», а в 2021-м рассказал, что держит в своей студии картонную фигуру Пепа, чтобы она вдохновляла его на написание песен. Ноэль также признался, что переписывается с тренером после каждого матча и они делятся мнениями о шансах команды в новом сезоне.