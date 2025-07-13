Модрич попрощался с «Реалом»: «Мой дом навсегда. Не «прощайте», а «до встречи»

Лука Модрич попрощался с «Реалом».

39-летний полузащитник покинул мадридский клуб, за который выступал с 2012 года. За 13 сезонов в составе «сливочных» хорват выиграл 28 трофеев, включая 6 кубков Лиги чемпионов, став самым титулованным футболистом в истории клуба.

«Мой дом на протяжении 13 лет. Мой дом навсегда.

Это не «прощайте», это «до встречи», – написал Модрич.

Модрич о «Реале»: «Буду всегда болеть за клуб. Он дал мне все в футболе, там я вырос как игрок и человек»

Модрич – Одиссей «Реала». Прощание с легендой