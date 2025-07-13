Консорциум из Катара купил «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии. Клуб подписал 36-летнего Кэрролла
Катарцы купили «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии и подписали Энди Кэрролла.
Консорциум частных инвесторов из Катара достиг договоренности о приобретении футбольного клуба «Дагенхэм». Сообщение появилось вчера на сайте клуба, выступающего в шестом дивизионе Англии.
Для завершения сделки осталось получить одобрение со стороны Футбольной ассоциации Англии и Национальной лиги.
В тот же день клуб объявил о переходе Энди Кэрролла. 36-летний форвард в прошлом месяце покинул «Бордо», где играл в 4-й лиге Франции.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Дагенхэма»
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