Консорциум из Катара купил «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии. Клуб подписал 36-летнего Кэрролла

Катарцы купили «Дагенхэм» из 6-й лиги Англии и подписали Энди Кэрролла.

Консорциум частных инвесторов из Катара достиг договоренности о приобретении футбольного клуба «Дагенхэм». Сообщение появилось вчера на сайте клуба, выступающего в шестом дивизионе Англии.

Для завершения сделки осталось получить одобрение со стороны Футбольной ассоциации Англии и Национальной лиги.

В тот же день клуб объявил о переходе Энди Кэрролла. 36-летний форвард в прошлом месяце покинул «Бордо», где играл в 4-й лиге Франции.