«Ливерпулю» интересен Родриго. Трансфер вингера «Реала» состоится только в случае ухода Диаса
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Родриго.
По информации As, мерсисайдцы присоединились к «Арсеналу» и «Баварии» в борьбе за вингера «Реала».
В то же время, мадридский клуб пока не получал никаких предложений по игроку.
В «Ливерпуле» хотят определиться с будущим Луиса Диаса, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Колумбиец, вероятно, покинет клуб – им интересуются «Барселона» и «Бавария».
По данным журналиста RMC Sport Саши Тавольери, «Ливерпуль» подпишет Родриго только в случае ухода Диаса.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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