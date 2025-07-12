«Ливерпулю» интересен Родриго. Трансфер вингера «Реала» состоится только в случае ухода Диаса

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Родриго.

По информации As, мерсисайдцы присоединились к «Арсеналу » и «Баварии» в борьбе за вингера «Реала ».

В то же время, мадридский клуб пока не получал никаких предложений по игроку.

В «Ливерпуле » хотят определиться с будущим Луиса Диаса , прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Колумбиец, вероятно, покинет клуб – им интересуются «Барселона » и «Бавария».

По данным журналиста RMC Sport Саши Тавольери, «Ливерпуль» подпишет Родриго только в случае ухода Диаса.