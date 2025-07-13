«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 40+5 млн евро. «Швабы» оценивают форварда не менее чем в 80 млн и знают, что мюнхенцы заработали на КЧМ (Bild)

«Штутгарт» отклонил первое предложение «Баварии» о трансфере Ника Вольтемаде.

Как передает Get Football News Germany со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб был готов заплатить за 23-летнего нападающего 40+5 млн евро, но предложение было немедленно отклонено.

Сообщается, что «Штутгарт» готов отпустить Вольтемаде не менее чем за 80 млн евро. При этом в клубе учитывают, что у «Баварии» появились дополнительные деньги после выступления на клубном чемпионате мира.

Также отмечается, что главный тренер «Штутгарта » Себастьян Хенесс и спортивный директор клуба Фабиан Вольгемут уверены, что Вольтемаде останется в клубе на следующий сезон.